محمد بن راشد يبحث عن صناع الأمل في 2019

اسماء السيد - دبي: أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي اليوم عن مسابقة صناع الأمل في موسمها الجديد للعام 2019، داعيا للتسجيل والمشاركة لصناعة أمل جديد.

وغرد الشيخ محمد بن راشد على حسابه الرسمي على تويتر قائلا "مطلوب للعمل معنا.. صناع أمل في عالمنا العربي.. نذروا أنفسهم لمساعدة الناس ومنفعة الناس..نريد قصصهم.. لتكريمهم وليكونوا قدوات لغيرهم..أي صانع أمل في المجال التعليمي أو الصحي أو الانساني أو الثقافي أو البيئي أو غيره هو رصيد لنا جميعا في بنك الخير والأمل ‪ArabHopeMakers.com‬".

وتابع "كل واحد منا فيه بذرة خير... وكل واحد فينا قادر على العطاء.. وكل إنسان له موهبة يمكن تسخيرها لخدمة مجتمعه.. والنهر يبدأ بقطرات.. واستئناف الحضارة يحتاج لعطاء ومبادرات.. وصناعة الأمل في منطقتنا تعادل صناعة الحياة.. نحن بحاجة لكل قصة أمل". ‫#صناع_الأمل ArabHopeMakers.com‬ ‪".

مليون درهم

وكان الشيخ محمد بن راشد قد كشف خلال حفل تكريم صناع الأمل في العام الماضي 2018 عن فوز محمود وحيد من مصر بلقب صانع الأمل العربي 2018. كما أعلن عن تكريم جميع المشاركين الخمسة بجائزة مليون درهم، وإنشاء أكاديمية صناعة الأمل بمبلغ 50 مليون درهم.

وقال حينذاك "‏قررنا منح جميع الخمسة المتأهلين جائزة مساوية للمركز الأول.. مليون درهم لكل منهم.. وقررنا أيضا إطلاق أكاديمية صناع الأمل برأس مال خمسين مليون درهم لتكون حاضنة إنسانية ندعم بها صناع الأمل في الوطن العربي ونحول مشاريعهم الشخصية لمؤسسات إنسانية مستدامة".

وتابع "‏أكاديمية صناع الأمل ستعمل على ترسيخ ثقافة الأمل.. ومأسسة فعل الأمل.. وإدخال معايير العمل العالمية في المشاريع الإنسانية التي تخلق أملا للشعوب.. الاستثمار في صناعة الأمل هو الاستثمار الأجمل والأفضل والأنبل في عالمنا العربي اليوم". لافتا الى انه "‏لا توجد قوة في الحياة تغير المجتمعات نحو الأفضل أكبر من قوة الأمل.. ونريد صنع أمل لملايين الشباب العربي بأن لهم دورا في مجتمعاتهم".

مراسم التتويج

وتمت مراسم تتويج صانع الأمل الأبرز في الوطن العربي لعام 2018 في احتفالية حاشدة ضمن الدورة الثانية من «صناع الأمل»، المبادرة الأكبر عربياً لتكريم أصحاب البذل والعطاء. وشهد الحفل الختامي تكريم صناع الأمل العرب الذين بلغوا التصفيات النهائية، وذلك من بين أكثر من 87 ألف صانع أمل سجلوا في دورة 2018.

وفي 24 فبراير 2018 أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بحثه عن صناع الأمل في عالمنا العربي للعام الثاني على التوالي عام 2018.

وغرد عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وقتها قائلا: "مطلوب للعمل معنا في 2018" موضحا الشروط والمؤهلات والخبرات المطلوبة في المرشحين، والذين سيمنحون مزايا ومكافآت بقيمة مليون درهم.

Advertisements

صناعة للحياة

وكتب مغردًا في بداية مايو 2018 على حسابه على تويتر قائلا إن "صناعة الأمل صناعة للحياة واستئناف للحضارة، وصناعة الأمل في عالمنا العربي هي المهمة الأكثر أهمية والمشروع الأكثر أولوية.. نسعى لإلهام ملايين الشباب للمساهمة الإيجابية في بناء مجتمعاتهم." وتأتي خطوة محمد بن راشد في البحث عن صناع الأمل ضمن مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

87 ألف متنافس

وشهد الحفل الختامي للمبادرة، الذي أقيم في مدينة دبي للاستوديوهات العام الماضي تكريم صناع الأمل العرب الخمسة الذين بلغوا التصفيات النهائية، وذلك من بين أكثر من 87 ألف صانع أمل سجلوا في دورة صناع الأمل هذا العام 2018، وتنافسوا على اللقب، حيث جاء هذا التكريم بمثابة تكريم مضاعف لجهودهم المتميزة، ولمنحهم المزيد من التحفيز والمساندة.

تصفيات نهائية

وكانت لجنة تحكيم مبادرة صناع الأمل للعام 2018 اختارت 5 صناع أمل مرشحين للمرحلة النهائية من المنافسات على لقب "صناع الأمل" بناء على التأثير المتميز الذي يحققه أصحاب هذه المبادرات في مجتمعاتهم، وهو تأثير مدعوم بالوقائع والأدلة والأرقام، بحيث تنجح المبادرة المتأهلة في التصدي لمشكلة بعينها وإيجاد حلول مبتكرة لها، وتطويع الموارد المتاحة لديهم لتحقيق الأهداف المرجوة، والعمل على التواصل مع مكونات المجتمع المحلي، أفراداً ومؤسسات، لإشراكهم ضمن مسعى يقوم على تشجيع ثقافة التطوع والتعاضد المجتمعي.

تحديات ملحة



وتضمنت مشاركات الدورة الثانية من "صناع الأمل" مبادرات متنوعة غطت طيفا واسعا من القطاعات والتحديات المجتمعية الملحة في العالم العربي، حيث انتزعت المبادرات الخاصة بخدمة المجتمع المحلي النسبة الأكبر من الترشيحات بواقع 36 في المئة من إجمالي عدد المشاركات، فيما حلت المبادرات والمشاريع في مجال التعليم ثانيا بنسبة 12 في المائة، وجاءت المبادرات الصحية والطبية في المركز الثالث بنسبة 6 في المئة من إجمالي الترشيحات. وشملت مبادرات "صناع الأمل" اهتمامات عدة مثل تمكين المرأة وتمكين الشباب والفن والثقافة والبيئة وغيرها.

الشارع العربي

وشهدت الدورة السنوية الثانية من مبادرة صناع الأمل تفاعلاً كبيراً من الشارع العربي، خاصة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تخطى زوار الموقع الإلكتروني للمبادرة مليون زيارة منذ الإعلان عن بدء ترشيحات هذه الدورة.

وشكل الفضاء الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي منصة تفاعلية سريعة أتاحت المجال واسعا أمام الملايين من المتابعين للتعرف على مبادرات "صناع الأمل" من شتى أنحاء الوطن العربي، كما حرص عدد كبير من رواد شبكات التواصل الاجتماعي والناشطين والمؤثرين وشخصيات فنية وثقافية ورياضية على تناقل قصص صناع الأمل، والدعوة للمشاركة في المبادرة إلى جانب الإعلان عن دعمهم للعديد من أصحاب المبادرات المختلفة.



وكان الشيخ محمد بن راشد قد أطلق في فبراير 2017 مبادرة "صنّاع الأمل"، كأكبر مبادرة عربية تهدف إلى تكريم البرامج والمشاريع والمبادرات الإنسانية والمجتمعية التي يسعى أصحابها من خلالها إلى مساعدة الناس دون مقابل، ونشر الأمل وترسيخ قيم الخير والعطاء، وتعزيز الإيجابية والتفاؤل، وتحسين نوعية الحياة في مجتمعاتهم، وصناعة الفرق في حياة الناس.