دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة تقرير: شركة Lyft على بعد أسبوع من طرح أسهمها في البورصة الأمريكية

أشرنا بداية الشهر الجاري عن خطة شركة النقل التشاركي الأمريكية Lyft لطرح أسهمها في البورصة حيث قامت بتقديم أوراقها لبورصة ناسداك، فيما أفادت وول ستريت جورنال اليوم عن قرب الشركة من الطرح بتوقع أن تصبح شركة Lyft أولى شركات النقل والتوصيل الأمريكية في سوق التداول العام خلال الأسبوع القادم.

فيما كشف الشركة عن نيتها لجمع مبلغ ملياري دولار من خلال عملية الطرح العام في البورصة، فوفقاً للخطة يجب على الشركة إقناع المستتثمرين بشراء 30 مليون سهم بسعر يقدر من 62 إلى 68 دولار لتصل بذلك للهدف المرجو وترفع من قيمة الشركة السوقية التي وصلت الصيف الماضي 15 مليار دولار، ومع نجاح عملية التداول يتوقع وصول القيمة السوقية للشركة حد 23 مليار دولار.

وتحتل Lyft في الوقت الحالي 40% من الحصة السوقية في مجال عملها واقفة في منافسة مباشرة مع أوبر التي تستعد هي الأخرى لطرح أسهما في البورصة حيث قامت بتقديم أوراقها ديسمبر الماضي، لتوسع بذلك كلتا الشركتين نطاق خدماتها في منطقة أوسع وتفتح المجال أمام الاستثمار في أسواق جديدة.

التدوينة تقرير: شركة Lyft على بعد أسبوع من طرح أسهمها في البورصة الأمريكية ظهرت أولاً على عالم التقنية.