السعودية تدين انتهاكات إسرائيل في غزة

قال سفير المملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف، عبد العزيز الواصل، بكلمة أمام مجلس حقوق الإنسان، "إن تقرير اللجنة بين حجم الانتهاكات الجسيمة واستخدام القوة المفرطة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المتظاهرين العزل في قطاع غزة المحاصر الذي نتج عنه حتى نهاية 2018م مقتل حوالي 183 فلسطينيا وإصابة الآلاف من بينهم أطفال ونساء".

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ودعا السفير، الواصل "المجتمع الدولي لوضع حد لهذه الممارسات العدوانية ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم"، وذلك بحسب وكالة "واس".

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وأشار إلى "أن انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني لا تزال مستمرة دون رادع منذ عقود وستستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك القانون الدولي والقانون الإنساني في ظل سياسة الإفلات من العقاب".

وأوضح أن "اتفاق المملكة مع اللجنة في جميع ما توصلت إليه من توصيات خصوصا المتعلقة بتنفيذ جميع التوصيات الناتجة عن الإجراءات الخاصة ولجان تقصي الحقائق".

كما طالب "الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بتحمل مسؤوليتهم لتعزيز الالتزام بحقوق الإنسان وضمان احترام القانون الدولي بناء على المادة المشتركة الأولى لاتفاقيات جنيف".