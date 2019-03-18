الجيش الإسرائيلي يقر خطة لإعادة احتلال قطاع غزة

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الحرب في غزة- أرشيفة
قال موقع «والا العبري»، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي رفع لمجلس الوزراء المصغر «الكابينيت»، خطة لإعادة احتلال قطاع غزة في أي حرب مقبلة، لافتًا إلى أن الكابينيت صادق على الخطة، وبحسب «الموقع العبري»، فإن الخطة تبلورت في عهد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق جادي أيزنكوت، وصادق عليها رئيس أركان الجيش الحالي أفيف كوخافي، مضيفًا أن رئيس الأركان الجديد يسرع في إجراءات الحرب على قطاع غزة، وأن المصادقة على الخطة لم تكن ردا على إطلاق الصواريخ على تل أبيب الخميس الماضي، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.
ونقل الموقع عن كبار قادة المنظومة الأمنية في إسرائيل قولهم «إن حماس قد تشعل المنطقة وتتوجه نحو مواجهة كبيرة، في حال فشل مباحثات التهدئة». وقصفت طائرات حربية إسرائيلية عشرات المواقع في قطاع غزة، الجمعة الماضية، وذلك بعد ساعات من إطلاق صاروخين من القطاع باتجاه إسرائيل. واستهدف القصف 6 مبان
ونقل الموقع عن كبار قادة المنظومة الأمنية في إسرائيل قولهم «إن حماس قد تشعل المنطقة وتتوجه نحو مواجهة كبيرة، في حال فشل مباحثات التهدئة».
وقصفت طائرات حربية إسرائيلية عشرات المواقع في قطاع غزة، الجمعة الماضية، وذلك بعد ساعات من إطلاق صاروخين من القطاع باتجاه إسرائيل.
واستهدف القصف 6 مبان تستخدمها قوات الأمن التابعة لحركة حماس، وتم إخلاؤها كإجراء احترازي، في حين سمعت انفجارات قوية هزت المباني في غزة.
ودوت صفارات الإنذار في تل أبيب، بسبب ما وصفهما الجيش الإسرائيلي بأنهما "صاروخان أطول مدى" أطلقا من غزة. ولم يسفر إطلاق الصاروخين عن سقوط قتلى أو جرحى.
وسمع دوي انفجارات في تل أبيب، وقال شهود إن صواريخ اعتراضية انطلقت من نظام القبة الحديدية للدفاع الصاروخي وانفجرت، وإن كان الجيش قال إنه لم يتم إسقاط أي صواريخ. (التفاصيل)
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