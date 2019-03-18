انت الان تتابع الجيش الإسرائيلي يقر خطة لإعادة احتلال قطاع غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الحرب في غزة- أرشيفة

قال موقع «والا العبري»، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي رفع لمجلس الوزراء المصغر «الكابينيت»، خطة لإعادة احتلال قطاع غزة في أي حرب مقبلة، لافتًا إلى أن الكابينيت صادق على الخطة، وبحسب «الموقع العبري»، فإن الخطة تبلورت في عهد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق جادي أيزنكوت، وصادق عليها رئيس أركان الجيش الحالي أفيف كوخافي، مضيفًا أن رئيس الأركان الجديد يسرع في إجراءات الحرب على قطاع غزة، وأن المصادقة على الخطة لم تكن ردا على إطلاق الصواريخ على تل أبيب الخميس الماضي، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.

ونقل الموقع عن كبار قادة المنظومة الأمنية في إسرائيل قولهم «إن حماس قد تشعل المنطقة وتتوجه نحو مواجهة كبيرة، في حال فشل مباحثات التهدئة». وقصفت طائرات حربية إسرائيلية عشرات المواقع في قطاع غزة، الجمعة الماضية، وذلك بعد ساعات من إطلاق صاروخين من القطاع باتجاه إسرائيل. واستهدف القصف 6 مبان