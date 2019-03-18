السعودية تستضيف المؤتمر الإقليمي لسلامة الغذاء والرعاية الصحية

اسماء السيد - الرياض: بمشاركة أكثر من 30 متحدث وخبير في مجال التغذية والرعاية الصحية مع الجدير بالذكر أن المؤتمر معتمد بساعات تعليم مستمر من هيئة التخصصات الصحية للمتخصصين في مجال الصحة.

ينظم مركز تعزيز الصحة التابع لوزارة الصحة السعودية "المؤتمر الإقليمي الثاني لسلامة الغذاء والرعاية الصحية" بمشاركة الجمعية الخيرية لمكافحة السمنة "كيل".

وسيتم عقد المؤتمر خلال الفترة من 1 - 2 أبريل القادم في فندق هوليداي إن القصر بمدينة الرياض. وسوف يشمل 7 جلسات و 31 ورقة علمية.

شعار المؤتمر الإقليمي الثاني لسلامة الغذاء والرعاية الصحية

وسيناقش المؤتمر 6 محاور رئيسية هي:

دور اللوائح التشريعية في مجال سلامة الغذاء، سلامة الغذاء والتغذية، دور التكنولوجيا وإدارة المعرفة والتعلم الإلكتروني، نظم غذائية مستدامة لأجل الحمية الصحية ودور التغذية في التعامل مع الامراض المزمنة. والتغذية في مراحل النمو وأطروحات حول المكملات الغذائية.

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وسيتحدث جمع من الخبراء عن مواضيع تخص سلامة الغذاء وأنماط التغذية والحميات الخاطئة ومواضيع تخص هشاشة العظام والمضافات الغذائية والسكر الأبيض والمحليات الصناعية وهاجس السمنة وأدوية التنحيف ومواضيع تخص الأمن الغذائي والأنظمة والحلول التغذوية لعلاج السمنة.

الدكتور صالح الأنصاري المشرف العام على مركز تعزيز الصحة - مستشار الصحة العامة

وسيتضمن المؤتمر محاضرات وورش عمل يلقيها العديد من الخبراء والمتحدثين، حيث ستتحدث أخصائية التغذية العلاجية أمل كنانة عن إدارة مشكلات السمنة في الصحة العامة وسيتحدث أستاذ فيسيولوجيا الجهد البدني وعضو اللجنة العلمية بالمؤتمر محمد الأحمدي عن السعرات الحرارية وعلاقتها بالصحة كما سيستعرض ورشة عمل عن كيفية حساب الطاقة والوزن المثالي

كما سيتحدث رئيس المؤتمر ورئيس اللجنة العلمية صالح الأنصاري عن خبرات تعزيز الصحة والتوعية الغذائية مع نشطاء التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى استشاري طب الأسرة والسمنة الحسن بن محمد القعود الذي سيتحدث عن نمط التغذية بعد عمليات السمنة.

ويهدف المؤتمر إلى المساهمة في تحقيق ودعم رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي تتمثل في تعزيز الصحة العامة و توعية المجتمع بأفضل الممارسات الحياتية الصحية من خلال المحاضرات العلمية وورش العمل وجلسات النقاش التي يتضمنها المؤتمر وتوعية الممارسين الصحيين بأبرز الدراسات والمستجدات العلمية فيما يخص سلامة الغذاء والرعاية الصحية والتحكم التغذوي للأمراض المزمنة كالسكري والسمنة وارتفاع ضغط الدم ونمط التغذيه بعد عمليات السمنة وأبرز التوصيات الحديثة لوصفة النشاط البدني.



