دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات تؤكد على رقاقة Exynos في هاتف Motorola Vision ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت أحدث التسريبات التي نشرت عبر Geekbench اليوم عن بعض تفاصيل مواصفات هاتف Motorola Vision القادم، الذي ينطلق لاحقاً برقاقة معالج Exynos 9610 من سامسونج.

يأتي هاتف موتورولا الجديد الذي يعرف الآن بVision مع رقاقة معالج Exynos 9610 من سامسونج وفقاً لتفاصيل جديدة حول مواصفات الهاتف نشرت عبر Geekbench، ليكون أول إصدار من موتورولا مع رقاقات معالج سامسونج.

كما تشير التوقعات إلى أن هذا الإصدار المرتقب سينطلق إلى الأسواق بعنوان Motorola P40، ليكون الإصدار الجديد لهاتف P30 الذي كشف عنه خلال العام الماضي.

وقد رصد هاتف P40 في تسريبات مصورة سابقة بحجم شاشة 6.2 إنش مع تصميم ثقب الشاشة لكاميرة السيلفي، كما يأتي شعار موتورولا في الجزء السفلي من إطار الهاتف.

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أيضاً من المتوقع أن يتميز تصميم الجهة الخلفية للهاتف بلوحات من زجاج منحني تأتي إلى أعلى الإطار المعدني للهاتف، كما يتميز الهاتف بكاميرة خلفية مزدوجة مع فلاش، أيضاً يأتي الهاتف بمنفذ USB C مع مدخل 3.5مم للسماعات.

كما أشارت تسريبات Geekbench إلى الهاتف بMotorola One Vision، لذا من المتوقع أن يكون أحد إصدارات Android One، مع نظام تشغيل Android 9.0 Pie، وذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام.

يذكر أن رقاقة معالج Exynos 9610 تتميز بدقة تصنيع 10 نانومتر، في وحدة معالج ثماني الأنوية، وهي الرقاقة ذاتها التي تدعم هاتف سامسونج Galaxy A50 لذا من المتوقع أن يأتي هاتف Moto Vision في نفس المستوى من الهواتف المتوسطة التي تنطلق إلى الأسواق هذا العام.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات تؤكد على رقاقة Exynos في هاتف Motorola Vision ظهر على التقنية بلا حدود.