دبي - بواسطة محمد فارس آبل تطرح نسخ جديدة من iPad Air و iPad mini © Tech World قدمت بواسطة

طرحت آبل اليوم جاهزي آيباد جديدين بمواصفات مختلفة مع تصميم جذاب، حيث كشفت عن جهاز iPad Air الذي يأتي بتصميم نحيف جدًا، كما كشفت الشركة عن جهاز iPad mini الصغير. وكلا الجهازين يدعمان قلم آبل ويحملان رقاقة المعالجة الجديدة A12 Bionic التي قدمتها الشركة مع هواتف آيفون الأخيرة وآيباد برو وتحتوي على معالج عصبي لتسريع الأداء وزيادة كفاءة تقنيات الذكاء الاصطناعي.

آيباد آير iPad Air

يأتي جهاز iPad Air مع شاشة بقياس 10.5 بوصة من نوع ريتينا أكبر بنحو 20% من الجيل السابق وتحتوي على أكثر من نصف مليون بكسل إضافي لرفع الدقة، ويقدم الجهاز تصميم مشابه للنسخ السابقة من آيباد بوجود مستشعر البصمة وزر الشاشة الرئيسية على عكس ما رأيناه مع آيباد برو، كما يقدم أداءً أعلى بنحو 70% من الجيل السابق بجانب 50% سرعة أكبر في معالجة الرسومات.

آيباد ميني iPad mini

يقدم جهاز iPad mini شاشة بقياس 7.9 بوصة وهي الأخرى من نوع ريتينا وبوضوح أعلى 25% من الجيل السابق، ويقدم الجهاز أداءً أعلى في معالجة البيانات بنحو 3 أضعاف، كما يقدم سرعة في معالج الرسومات بنحو 9 أضعاف بفضل رقاقة A12 Bionic.

Advertisements

وتقول آبل أنها قدمت الجهازين الجديدين في ظل سعيها لتقديم خيارات أكثر للمستخدمين حول العالم، كما تحدثت عن استمرار وضع الإمكانيات الكبيرة في أجهزتها، لا سيما دعم تقنيات الواقع المعزز والقلم الذكي.

يأتي كل من iPad Air و iPad mini بالألوان الفضي، والرمادي الفضائي، والذهبي، وكلاهما يحملان نسختين من الذاكرة بين 64 جيجا بايت و256 جيجا بايت. وسيبدأ سعر iPad Air من 1,599 ريال للنسخة العادية فيما سيبدأ من 2,129 للنسخة التي تحمل شريحة اتصال، أما iPad mini فسيبدأ سعره من 1,999 ريال للنسخة العادية و2,529 للنسخة التي تدعم شريحة اتصال.

التدوينة آبل تطرح نسخ جديدة من iPad Air و iPad mini ظهرت أولاً على عالم التقنية.