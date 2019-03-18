دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع الفيس بوك تعلن رسمياً عن إضافة تبويب جديد للألعاب في تطبيق الهاتف ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة الفيس بوك رسمياً اليوم عن إضافة تبويب جديد في شريط القائمة الرئيسية للألعاب، حيث من المقرر أن يظهر تبويب ” Gaming ” في تطبيق الفيس بوك على الهواتف الذكية.

يقترن تطور مراحل الكثير من الألعاب في الفترة الأخيرة بتطبيق الفيس بوك على الهواتف الذكية، حيث يشارك أكثر من 700 مليون من مستخدمي شبكة الفيس بوك الإجتماعية في الألعاب، كنوع من الترفية على الشبكة الإجتماعية، لذا تضيف شركة الفيس بوك رسمياً على تطبيق الهاتف تبويب جديد في شريط التنقل يعرف ب”Gaming “.

ويأتي تبويب الألعاب الجديد كجزء من إعادة تصميم تطبيق الفيس بوك على الهواتف الذكية، حيث من المقرر أن يدعم المستخدم بإختصار سريع مخصص للألعاب أو مجموعات الألعاب من الأصدقاء أو مجموعات الخاصة بالألعاب المفضلة للمستخدم، لدعم المستخدم بتجربة سلسة وسريعة للتفاعل في الألعاب.

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أيضاً يمكن للمستخدم من خلال تبويب الألعاب الوصول إلى الألعاب المفضلة إليه، أو مجموعات الألعاب إلى جانب ميزة مشاهدة مقاطع الفيديو الشهيرة للألعاب على الشبكة الإجتماعية، كما تتيح للمستخدم دعوة الأصدقاء للمشاركة في الألعاب، أو تجربة ألعاب جديدة مع الأصدقاء، مع إمكانية بدء المحادثات مع الأصدقاء من خلال هذا التبويب.

كما أكدت شركة الفيس بوك على أن تبويب الألعاب لن يقتصر على عرض مقاطع الفيديو الخاصة بألعاب الفيس بوك والهاتف فقط، بل سيقدم أيضاً تفاصيل عن صناعة الألعاب بشكل عام، مع ميزة متابعة البث المباشر للاعبين، أو ناشري الألعاب.

المصدر

هذا الموضوع الفيس بوك تعلن رسمياً عن إضافة تبويب جديد للألعاب في تطبيق الهاتف ظهر على التقنية بلا حدود.