دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة الشريك المؤسس في واتساب يحث المستخدمين على حذف حسابات فيسبوك

كلنا نعلم أن تطبيق واتساب أصبح لشركة فيسبوك بعد الصفقة القياسية التي دفعتها الشركة لمطوري التطبيق قبل سنوات بقيمة وصلت 19$ مليار. وبالرغم من تلك الأموال الضخمة التي جنياها مؤسسي التطبيق، إلا أنها لم يخفيا اختلافهما من طريقة تعامل فيسبوك مع بيانات المستخدمين، ومن ثم تركا الشركة نهائيًا.

لكن ذلك لم ينتهي بصمت، فبراين أكتون المؤسس الشريك في فيسبوك كان حاضرًا في فعالية في جامعة ستانفورد الأمريكية خلال الأيام الماضية وتحدث عن استغلال الشركات مثل قوقل وفيسبوك لبيانات المستخدمين، لكنه لم يكتفي بهذا الأمر بل حث المستخدمين على حذف حساباتهم عن الشبكة بقوله أن الناس تمنح تلك الشركات القوة للتحكم بالمحتوى وتوجهيه، وبعدها يقومون بشراء المنتجات منها والاشتراك بخدماتها.

يُذكر أن مؤسس واتساب الشريك كان قد طالب المستخدمين بحذف حساباتهم عن فيسبوك بعد فضيحة كامبريدج أنالتيكا التي ضربت فيسبوك بداية العام الماضي.

التدوينة الشريك المؤسس في واتساب يحث المستخدمين على حذف حسابات فيسبوك ظهرت أولاً على عالم التقنية.