"صُمم بالخارج وصُنع في مصر".. قصة لبناني يطوّر صناعة السجاد بكفرالشيخ

دبي - بواسطة محمد فارس © ناجي راجي ناجي راجي

كتب- إسلام ضيف:

من العاصمة اللبنانية بيروت قَدُم الشاب "ناجي راجي"، إلى مدينة أسوان للمشاركة في ملتقى الشباب العربي والإفريقي، بعد توجيه إدارة الملتقى دعوة للمشاركة: "تلقيت دعوة بصفتي مؤسس منظمة (أنقذوا تراث بيروت) للمحافظة على الإرث المعماري والاجتماعي".

لم تكن المرة الأولى لـ"ناجي" في أسوان، فقد زارها سابقًا: "قعدت فيها أسبوعين، وزرت المناطق الأثرية كلها". في العام الماضي جاء الشاب اللبناني مصر: "حتى أساعد الحرفيين المصريين يعملوا توسعات بشغلهم في صناعة السجاد وتصميماتهم، عشان تتباع في لبنان وأوروبا والبلدان العربية".

أسس ناجي شركة "سوماك" لتحقيق حُلمه بتصدير سجاد ذو جودة مميزة إلى الدول الأوروبية، حضر إلى محافظة كفرالشيخ لتصنيع منتجه: "بصنّع في كفرالشيخ بمصر لأن حرفة صناعة السجاد ليست موجودة في لبنان".

عمل "ناجي" مع الحرفيين المصريين قرابة الشهر: "اشتغلت معهم على تطوير مهنتهم وإنتاج سجاد بتصميمات وأشكال جديدة، وكيف يوسعوا أفاقهم فيما يخص الصوف والنول". © متوفر بواسطة Masrawy for Applications and Digital Content 1

التصميمات يُنهيها لبنانيون وفرنسيون يختارها شريطة أن تكون جديدة وعصرية: "بختار تصميمات ذات نظرة عالمية عكس التصميمات المصرية المتأثرة بالحضارة المصرية؛ لأن الأوروبيين بيحبوا يشوفوا تصميمات معاصرة أكتر تتماشى مع السوق العالمية". مجموعة واحدة أنهاها الشاب اللبناني منذ قدومه إلى مصر: "تصميمها كان مستوحى من بيتي القديم والبيت اللي قعدت فيه في أسوان".

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جودة منتجة المصري الصنع لها سُمعة طيبة بين زبائنه: "لي زبائن من نيويورك ومُحبين للفن بيقدروا قيمة السجاد اللي بينباع، وبيقدروا كمية الوقت اللي بيتاخد عشان نوعية الشغل تطلع حلوة". © متوفر بواسطة Masrawy for Applications and Digital Content 2

حضور الملتقى فرصة مُهمة للشاب اللبناني: "بعتقد ان في أمل نقدر نشتغل مع أكتر من بنك بيشتغلوا مع الشباب الإفريقي والعربي وبيدعموهم في مجالات الجديدة زي مجالي أو مجالات التكنولوجيا والتطبيقات".

في أسوان تعرف ناجي على شباب من دول مختلفة: "وقلتلهم على المناطق الأثرية اللي ممكن يزوروها هنا وحكيتهلم عليها"، اصطحبهم في رحلة قصيرة امتدت ساعات قليلة: "رحنا على جزيرة النباتات والقرية النوبية".

أثناء الرحلة: "قلتلهم معلومات عن البنايات في أسوان وكيف كانوا يعمّروا العمارة النوبية قديمًا، وعرفتهم أن الثقافة النوبية مختلفة عن المصريين اللي في الدلتا".

يُدرك الشاب اللبناني أهمية حرفة السجاد وتطويرها في مصر: "إحنا بننسى المهن اليدوية، هي تقدر تكون ثروة كتير كبيرة للبلد.. ممكن تكون مسافر على فرنسا وتدخل محل تلاقي مكتوب عليه صنع في مصر".

بعد انتهاء ملتقى أسوان لن يرحل "ناجي" عن مصر: "هطلع على كفرالشيخ لإني عندي كوليكشن (مجموعة) جديدة بحضرلها، مستوحاة من المباني في بيروت، المصممين من لبنان وفرنسا بيبعتولي وبصمم في مصر وببيع في العالم كله".