شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء الكويتى: إنهاء خدمات الوافدين ممن تجاوزت خدمتهم 35 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير النفط وزير الكهرباء والماء الكويتي الدكتور خالد فاضل، التزام الكهرباء بسياسة إحلال الكويتيين في الوظائف العامة التى يشغلها الوافدون فى الوزارة، موضحا أنه لم يتم منذ 2010 توظيف أى عمالة وافدة، كما تم كذلك إنهاء خدمات من تجاوز منهم خدمة 35 عاما.

وقال الفاضل - في مذكرة وجهها إلى مجلس الأمة الكويتى - إن الوزارة تقوم بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية الكويتي؛ لتحديد احتياجاتها السنوية من العمالة الوطنية، موضحا بالمذكرة الوظائف المطلوبة وأعدادها، حيث يتم بناء على ذلك قبول الكويتيين الذين تم ترشيحهم من قبل الديوان وعدم رفض أي منهم.

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وأوضح أن عدد الوافدين العاملين فى وزارة الكهرباء بكافة أنواع العقود ممن تجاوز أعمارهم 55 عاما، يبلغ 404 موظفين، بنسبة تقل عن 2% من إجمالي عدد موظفي الوزارة، لافتا إلى أنهم يشغلون وظائف فنية تتطلب وجودهم لفترة معينة، إلى حين استبدالهم بالعمالة الوطنية، وأشار إلى أن إجمالي عدد الوافدين العاملين في الكهرباء بكافة أنواع العقود بلغ في 3 يناير الماضي ألفا و198 موظفا.

كان ديوان الخدمة المدنية الكويتي، قد أقر خطة العام الماضى؛ لإحلال العمالة الكويتية بدلا من العمالة الوافدة في القطاع الحكومي، وذلك خلال الفترة من 2018 وحتى 2022، وصولا إلى تكويت الوظائف الحكومية بنسبة 100% في مختلف التخصصات.