العراق: الأيام المقبلة ستشهد فتح المعبر الحدودى مع سوريا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر رئيس أركان الجيش العراقى الفريق أول ركن عثمان الغانمى عن أمله فى فتح المعبر الحدودى مع سوريا خلال الأيام المقبلة وذلك بعد لقائه بنظيريه السورى والإيرانى فى دمشق. وقال الغانمى فى مؤتمر صحفى بثه التلفزيون الرسمى السورى "سنشهد فى الأيام المقبلة فتح المنفذ الحدودى بين سوريا والعراق" واستئناف الزيارات والتجارة بين البلدين. Advertisements

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