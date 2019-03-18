- 1/2
- 2/2
وقال الوزير العماني، خلال جلسة حول "أثر العلاقات الخارجية العمانية في ظل المتغيرات"، إن الخلاف الحاصل بين دول مجلس التعاون "غير مؤهل للانتهاء"، وفقا لصحيفة "أثير" المحلية.
© REUTERS / HAMAD I MOHAMMED
وذكر الوزير أن السلطنة تراقب الوضع وتحاول من خلال رئاسة الدورة الحالية أن تحافظ على هذا الحد الأدنى من النشاط في أعمال المجلس من الناحية الفنية والالتزامات مؤكدا بقوله "بقدر ما نستطيع أن نحافظ، سنحافظ".
وتترأس السلطنة الدورة التاسعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي انطلقت في ديسمبر/كانون الأول الماضي بالعاصمة السعودية الرياض بناء على طلب من السلطان بأن تستضيف المملكة الدورة التاسعة والثلاثين للمجلس.
وفي 5 يونيو/ حزيران من عام 2017، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، التي تتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.
وكخطوة في سبيل حل الأزمة، تقدمت الدول العربية الأربع عبر الوسيط الكويتي بقائمة من المطالب، ضمت 13 بندا، مقابل رفع الإجراءات العقابية عن قطر؛ غير أن الأخيرة رفضت جميع هذه المطالب، واعتبرتها تدخلا في "سيادتها الوطنية".
وبالمقابل، طلبت قطر علنا، وعبر الوسيط الكويتي ومسؤولي الدول الغربية، من الدول العربية الأربع الجلوس إلى طاولة الحوار، للتوصل إلى حل للأزمة؛ لكن هذا لم يحدث. وتبذل الكويت جهود وساطة للتقريب بين الجانبين، إلا أنها لم تثمر عن أي تقدم حتى الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر سلطنة عمان تصدم شعب الخليج بتصريح مفاجئ عن أزمة مقاطعة قطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.