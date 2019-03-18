دمشق: بإمكان الجيش السوري إخراج القوات الأمريكية من التنف... وإدلب ستعود

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نقلت وكالة "سانا" عن وزير الدفاع السوري العماد علي عبد الله أيوب قوله إن "أي وجود عسكري لأي دولة دون دعوة سورية هو احتلال ويحق لسورية الدفاع عن سيادتها وإدلب ليست استثناء وستعود إلى السيادة السورية".
© Sputnik . Valeriy Melnikov
وأضاف الوزير السوري "لا نساوم ولا نناقش بحقنا في الدفاع عن سيادتنا وسنستعيد السيطرة على كل شبر من الأرض السورية".
ولفت العماد أيوب إلى أن "عوامل القوة متوفرة لدى الجيش العربي السوري لإخراج القوات الأمريكية المحتلة من التنف وأمريكا وغيرها سيخرجون من سوريا".
وجدد الوزير السوري إرادة دمشق باستعادة شرق الفرات من سيطرة "قسد" إما بالمصالحات أو بتحرير الأرض، وقال "الورقة المتبقية مع القوات الأمريكية هي "قسد" وسنتعامل معهم إما بالمصالحات وإما بتحرير الأرض.. وخيارنا أن نعيش كسوريين مع بعضنا بعضا إلى الأبد وفق مشيئتنا وليس مشيئة الآخرين".
وأضاف العماد أيوب إلى أن "الاعتداءات الإسرائيلية مرتبطة برفع معنويات الإرهابيين المنهارة" وأشار إلى أن الجيش السوري يتصدى للاعتداءات الإسرائيلية ويسقط معظم صواريخها وبالتالي إفشال الأهداف الإسرائيلية.
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