وزير خارجية عمان يضحك الجميع بأول تعليق على ضبط خلية تجسس "لدولة مجاورة" (فيديو)

وأضاف ابن علوي خلال جلسة بعنوان "أثر العلاقات الخارجية ‫العمانية في ظل المتغيرات": "هذه أمور تحصل بين الجيران، نحن نتعامل مع كل جيراننا بشيء من اللطف" لينفجر متابعو الندوة ضاحكين، فيما أشاد مغردون بهدوئه وتعليق "أمير الدبلوماسية الحكيم" على حد وصفهم.

ولم تعلن سلطنة عمان رسميا عن اسم الدولة المتهمة بالتجسس لكن الصحفي العماني، المختار الهنائي كتب على "تويتر": "تواجدت اليوم (11 مارس 2019) في محكمة الجنايات بمسقط، التي نظرت في قضية أمنية تورط فيها 5 أشخاص من دولة الإمارات بينهم ضباط، بالإضافة إلى متهمين عمانيين مدنيين اثنين"، لافتا إلى أن القضية بدأت منذ 3 أشهر.

وتابع "قدمت طلب إلى فضيلة الشيخ رئيس محكمة استئناف مسقط اليوم عن رغبتي في حضور الجلسات ولكن لم يصلن الرد، بعد أن تم تصنيف الجلسات على أنها سرية، واقتصر حضورها على محامي المتهمين وأقاربهم، وتواجد في المحكمة مجموعة من أهالي المتهمين وتم السماح للأقرباء بالدخول فقط".

يشار إلى أن الحكومة العمانية أعلنت في العام 2011، في السلطنة، وتتجسس على الحكومة والجيش العماني، وهو ما نفته الإمارات.