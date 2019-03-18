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البرلمان الأردني يوصي بطرد السفير الإسرائيلي على خلفية اعتداءات الأقصى

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عمان — سبوتنيك وتلا التوصيات رئيس مجلس النواب على المجلس الذي أقرها في نهاية الجلسة.

© Photo / AHMED ABDELWAHAB

وطالب النواب من الحكومة الأردنية وضع المجلس في تطورات صفقة القرن، وبذل الجهود الدولية والعربية لمواجهة التقسيم الزماني والمكاني الذي تخطط له إسرائيل، ومضاعفة الحراسات حول الأقصى، ومخاطبة الأمم المتحدة والجامعة العربية للتحرك الفوري لوقف الاعتداءات الصهيونية على المسجد الأقصى.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية، قبل أيام، نحو 5 شبان وأربع سيدات وبدت ساحات المسجد أشبه بساحة مواجهة بين المصلين والقوات الإسرائيلية.

وتمنع الشرطة الإسرائيلية بشكل متكرر مئات الفلسطينيين من الصلاة في المسجد الأقصى بدعوى منع وقوع اشتباكات بينهم وبين مستوطنين يدخلون المسجد لأداء صلوات تلمودية.

ويتسبب منع الشرطة الإسرائيلية للمصلين الفلسطينيين بالإضافة لاقتحامات المستوطنين المسجد الأقصى في وقوع اشتباكات بين الجانبين توقع مصابين.

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