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عمان — سبوتنيك وتلا التوصيات رئيس مجلس النواب على المجلس الذي أقرها في نهاية الجلسة.
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واعتقلت الشرطة الإسرائيلية، قبل أيام، نحو 5 شبان وأربع سيدات وبدت ساحات المسجد أشبه بساحة مواجهة بين المصلين والقوات الإسرائيلية.
وتمنع الشرطة الإسرائيلية بشكل متكرر مئات الفلسطينيين من الصلاة في المسجد الأقصى بدعوى منع وقوع اشتباكات بينهم وبين مستوطنين يدخلون المسجد لأداء صلوات تلمودية.
ويتسبب منع الشرطة الإسرائيلية للمصلين الفلسطينيين بالإضافة لاقتحامات المستوطنين المسجد الأقصى في وقوع اشتباكات بين الجانبين توقع مصابين.
كانت هذه تفاصيل خبر البرلمان الأردني يوصي بطرد السفير الإسرائيلي على خلفية اعتداءات الأقصى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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