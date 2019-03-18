"حماس" تنفي عقد لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين في القاهرة

غزة / مصطفى حبوش / الخليج 365

نفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الإثنين، عقدها لقاءات مع شخصيات إسرائيلية في العاصمة المصرية.

وقال المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم، في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه، إن "الادعاءات حول لقاءات بين مسؤولين في حماس وشخصيات من الاحتلال في القاهرة، هي أخبار كاذبة تمامًا، ولا أساس لها من الصحة".

وأضاف قاسم: "ترويج هذه الأخبار الكاذبة هي محاولة بائسة لتشويه المقاومة".

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والسبت الماضي، ذكر موقع صحيفة "إندبندنت عربية"، أن اجتماعا سريا جمع نداف أرغمان رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) مع قادة من حركة "حماس"، من بينهم موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي للحركة، في القاهرة، الأسبوع المنصرم.

وأشار الموقع إلى أن اللقاء جاء بوساطة من رئيس الاستخبارات المصرية اللواء عباس كامل، الذي اقترح على أرغمان الاستماع مباشرة إلى شروط "حماس" لتهدئة طويلة، ولطرح الموقف الإسرائيلي بشكل مباشر.

وتقود مصر وقطر والأمم المتحدة، مشاورات منذ عدة أشهر، للتوصل إلى تهدئة بين الفصائل الفلسطينية بغزة وإسرائيل، تستند على تخفيف الحصار المفروض على القطاع، مقابل وقف الاحتجاجات التي ينظمها الفلسطينيون قرب حدود غزة مع إسرائيل. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.