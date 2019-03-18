مصر.. إحياء "يوم الشهيد" بمقابر الشهداء الأتراك شرقي القاهرة

القاهرة / الخليج 365

أحيا عدد من أبناء الجالية التركية بمصر، الإثنين، "يوم الشهيد" والذكرى السنوية الـ104 للانتصار البحري للدولة العثمانية في معركة "جناق قلعة".

جاء ذلك بحضور ممثلين دبلوماسيين وعسكريين أتراك لدى مصر، في مقابر الشهداء الأتراك، شرقي العاصمة القاهرة، في إطار احتفالات تركيا بذكرى الانتصار بمعارك "جناق قلعة" في 18 مارس/آذار 1915.

ومقابر الشهداء الأتراك تتواجد داخل فناء واسع بحي مدينة نصر شرقي القاهرة، كنصب تذكاري يحمل أسماء 4500 شهيد من الضباط والجنود الأتراك ممن ارتقوا دفاعا عن فلسطين خلال الحرب العالمية الأولى (1914-1918).

وتخلل الاحتفالية عزف للنشيد الوطني التركي، فيما وضع القائم بالأعمال التركي لدى القاهرة، مصطفى كمال الدين أرايغور، إكليل ورود على النصب التذكاري في مقابر الشهداء الأتراك، كما وقف الحاضرون دقيقة حداد.

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وفي كلمته بالمناسبة، قال القائم بالأعمال التركي، إن "هذا النصر في معارك (جناق قلعة) منحنا طريق الاستقلال والتحرير من الأعداء"، معربا عن افتخاره بشهداء الوطن.

وتحيي تركيا في 18 مارس/آذار من كل عام، الذكرى 104 لانتصار الدولة العثمانية في معارك جناق قلعة عام 1915، ضد الحلفاء؛ حيث حاولت قوات بريطانية وفرنسية ونيوزلندية وأسترالية احتلال إسطنبول عاصمة الدولة العثمانية آنذاك، وباءت المحاولة بالفشل.

وكلّفت تلك المعارك الدولة العثمانية أكثر من 250 ألف شهيد، شارك فيها جنود من سوريا والعراق وفلسطين والعديد من دول العالم الإسلامي، فيما تكبدت القوات الغازية نفس العدد المذكور تقريبًا.

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