مصر.. مصرع نائب وزير الدفاع اليمني

صحيفة الخليج الالكترونية

لقي مستشار وزير الدفاع اليمني لشؤون الموارد البشرية اللواء ركن عبد القادر العمودي، مصرعه، اليوم الاثنين، في حادث سير بأحد أحياء محافظة الجيزة بمصر.

وأوضحت التحريات الأولية، أن العمودي كان يعبر شارع سهل حمزة بمنطقة فيصل بالجيزة، عندما صدمته سيارة مسرعة، وأن الحادث «قضاء وقدر 175»، وفقًا لـ«بوابة الأهرام».

وأضافت المعلومات أن سيارة نصف نقل تحمل أنابيب غاز صدمت العمودي عقب خروجه من منزله وعبوره الشارع، وأنه لفظ أنفاسه الأخيرة في الحال، مشيرة إلى أنه تم القبض على السائق المتهم واحتجازه في قسم شرطة الطالبية، وتحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة لتولي التحقيق.

Advertisements

يذكر، أنه في 2017م تم إجراء عملية جراحية ناجحة في المستشفى العسكري بالقاهرة، للواء الركن عبدالقادر العمودي.

وتمت العملية التي كللت بنجاح في شرايين القلب، وقام – وقتها- عدد من الضباط الدارسين في الأكاديمية العسكرية في القاهرة على رأسهم رئيس العقيد ركن عمر عبيد البكري، بزيارة اللواء الركن عبدالقادر العمودي والاطمئنان على صحته، وفقًا لما ذكرته الصحف وقتها.

والقائد العسكري العمودي هو أحد أبطال معركة تحرير عدن ويعد من أهم القادة الذين صنعوا انتصار عدن والجنوب، ولم تخلوا جبهات القتال حول عدن وداخلها من تواجده وبصماته، وكان هدفًا مطلوبًا للميليشيا الحوثية.

وترك اللواء الركن عبدالقادر العمودي بصماته الكبيرة في المؤسسة العسكرية اليمنية، وبرز اسمه مؤخرًا منذ انتصار المقاومة في عدن على الميليشيا الحوثية.