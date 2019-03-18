الاستثمارات_العامة: تمديد التقديم في برنامج تطوير الخريجين

صحيفة الخليج الالكترونية أعلن #صندوق_الاستثمارات_العامة اليوم تمديد التقديم في برنامج الصندوق لتطوير الخريجين. وقال الصندوق: لكثرة الاستفسارات وطلبات التمديد لفترة التقديم في برنامج #صندوق_الاستثمارات_العامة لتطوير الخريجين؛ تم تمديد فترة التقديم حتى تاريخ 25 مارس.

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