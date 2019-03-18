سفارتنا في #هولندا للسعوديين: ابتعدوا عن منطقة إطلاق النار في #أوتريخت

صحيفة الخليج الالكترونية

أهابت سفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة الهولندية لاهاي، بالمواطنين السعوديين الموجودين في مدينة أوتريخت الابتعاد عن منطقة حادثة إطلاق النار واتخاذ الحيطة والحذر واتباع التعليمات الصادرة من أجهزة الأمن المحليّة.

ودعت السفارة إلى عدم التردد بالاتصال على هاتف شؤون السعوديين عند الحالات الطارئة على الرقم (0623864036).

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