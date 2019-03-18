سقوط جرحى إثر إطلاق نار في مدينة أوتريخت بهولندا

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلنت الشرطة الهولندية، الاثنين، ان عدة اشخاص اصيبوا بجروح في اطلاق نار على ترامواي في مدينة اوتريخت الهولندية، فيما اشارت وسائل الاعلام المحلية الى ان شرطة مكافحة الإرهاب وصلت إلى المكان.
وقالت الشرطة على حسابها على تويتر “حادث إطلاق نار، هناك تقارير عن عدة جرحى”، مضيفة ” إنه حادث إطلاق نار في ترامواي. لقد تم إرسال عدة مروحيات لتقديم المساعدة”.
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