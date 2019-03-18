حساب_المواطن إضافة المواليد يستلزم تحديث بيانات #الأحوال_المدنية

صحيفة الخليج الالكترونية

أكد برنامج حساب المواطن، أنه لا بد من تحديث البيانات لدى الأحوال المدنية وإضافة التابع في سجل الأسرة؛ لتتم إضافته بعد ذلك ضمن التابعين في البرنامج.

جاء ذلك رداً من البرنامج على مستفيد وجه سؤالاً قال فيه: سلام عليكم.. حبيت أسأل أنا عندي ولد ولسا ما أضفته لكرت العائلة هل أقدر أضيفه لحساب المواطن من دون سجل مدني له؟ وشكراً”.

ورد حساب المواطن، عبر حساب خدمة العملاء بقوله “وعليكم السلام ، لا بد من تحديث البيانات لدى الأحوال المدنية وإضافة التابع في سجل الأسرة، ثم بإمكانك إضافته عن طريق حسابك (تفاصيل الطلب ، بيانات التابعين ، وإضافة التابع ثم الضغط على أيقونة حفظ)، نسعد بخدمتك.