"الإمارة الباسمة" تستعد لاستضافة المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 20 الجاري

اسماء السيد - "الخليج 365" من دبي: تستعد الشارقة التي تلقب بالإمارة الباسمة في دولة الإمارات على قدم وساق من أجل اتمام التحضيرات النهائية ووضع اللمسات الأخيرة لاستضافة أحد أكبر المؤتمرات السنوية التي تنظمها الإمارة وتلاقي حضورا محليا وعربيا واقليميا ودوليا مميزا ولافتا وهو المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، التي تنطلق فعالياته في نسخته الثامنة يوم 20 مارس الجاري ويستمر حتى 21 من الشهر نفسه في مركز إكسبو الشارقة.

واطلع الشيخ أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام على كافة الاستعدادات والتحضيرات المتعلقة بانطلاق المنتدى الذي يستضيف نخبة من الخبراء الدوليين والمتخصصين في الاتصال الحكومي، وتفقد مختلف الأعمال الجارية، والتجهيزات اللوجستية، إلى جانب القاعات المخصصة لاستضافة الجلسات الحوارية والتفاعلية والورش التدريبية، التي تم تجهيزها بأحدث الوسائل والأنظمة البصرية والصوتية.

تغيير سلوك.. تطوير إنسان

ويسعى هذا المنتدى الدولي إلى تنمية قدرات المشاركين فيه بمجال التنمية الذاتية من خلال تقديم ورشا تدريبية في مجال التنمية الذاتية، تماشياً مع شعار دورته الثامنة "تغيير سلوك.. تطوير إنسان"، وذلك في ركن خاص يحمل اسم "محطات اكتشاف الذات"، التي تشكل إضافة جديدة نوعية يسعى المنتدى من خلالها إلى تقديم مساحة معرفية، وتدريبية وتعليمية متكاملة.

وتستضيف "محطات اكتشاف الذات"، على مدى يومي المنتدى، أربعة مدربين متخصصين في التطوير والتنمية والنجاح، وهم د. أحمد محمد عبد الملك، طبيب وصاحب رسالة إنسانية، ومنى كاظم، كاتبة ومهندسة ومدربة رائدة في التغيير الإيجابي، وحنان السمّاك، كاتبة إماراتية تسعى نحو التغيير والإيجابية في المجتمع، ومصطفى السيّد، مدرب دولي معتمد في مجال تطوير الذات والتحفيز، ومقدم برامج وفعاليات وممثل صوتي.

34 مرشحا للجائزة

من جهته أعلن المركز الدولي للاتصال الحكومي التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي في دورتها السادسة، متضمنة 34 مرشحا عن 13 فئة تشملها الجائزة التي تنظم بالتزامن مع المنتدى الدولي للاتصال الحكومي الذي ينطلق في 20 مارس الجاري.

أفضل ممارسة

وضمت القائمة دائرتي التخطيط والمساحة والمالية المركزية في الشارقة عن "أفضل ممارسة اتصال حكومي - إمارة الشارقة"، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة ووزارة تنمية المجتمع وموانئ أبوظبي، عن "أفضل موقع إلكتروني حكومي - دولة الإمارات"، ووزارتي الموارد البشرية والتوطين وتنمية المجتمع ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة عن فئة "أفضل ممارسة في المسؤولية الاجتماعية - دولة الإمارات"، وشرطة أبوظبي ووزارة الصحة ووقاية المجتمع عن "أفضل تعامل إعلامي مع أزمة - دولة الإمارات".

أفضل تواصل

صورة ارشيفية من المؤتمر نفسه عام 2018

كما ضمت القائمة مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة" ومعهد الشارقة للتراث عن "أفضل تواصل حكومي خارج الدولة - دولة الإمارات"، وبلديتي الشارقة ودبي وجمعية أصدقاء مرضى السرطان، عن "أفضل حملة أو مبادرة لتغيير السلوك - دولة الإمارات"، ووزارة الموارد البشرية والتوطين وهيئة الصحة في دبي ودائرة النقل في أبوظبي عن "أفضل تطبيق إلكتروني حكومي - دول مجلس التعاون الخليجي".

مبادرات الشباب

وعن فئة "أفضل مبادرة شبابية في الاتصال الحكومي - دول مجلس التعاون الخليجي" رشحت الجائزة عبدالعزيز خالد القاسم، من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، عن "مبادرة إضافة قيمة السعادة في العمل"، وأميمة عبدالهادي آل مطر، من جامعة الشارقة عن "حملة ضد التنمّر"، وإسراء قاسم مصطفى من جامعة الشارقة عن "مبادرة الزراعة المستدامة"، وبوابة البحرين - مملكة البحرين، وتلفزيون دولة الكويت - وزارة الإعلام الكويتية عن فئة "أفضل مبادرة إعلامية في الاتصال الحكومي - دول مجلس التعاون".

الاتصال الداخلي

وعن فئة "أفضل ممارسة في الاتصال الداخلي - دول مجلس التعاون"، دوائر الأشغال العامة والمالية المركزية والتخطيط والمساحة في الشارقة، وعن فئة "أفضل استراتيجية اتصال حكومي - دول مجلس التعاون" برنامج الشيخ زايد للإسكان ووزارة تطوير البنية التحتية - دولة الإمارات، وعن "أفضل حملة اتصال حكومي - دول مجلس التعاون الخليجي" وزارات الإعلام السعودية والتغير المناخي والبيئة والتربية والتعليم الإماراتيتين، وعن "أفضل تفاعل للاتصال الحكومي عبر شبكات التواصل الاجتماعي- دول مجلس التعاون"، وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في البحرين وشرطة دبي وشرطة أبوظبي.

السلوك البشري

وتحمل أولى جلسات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2019 عنوان "السلوك البشري: بعد جديد لاتصال التغيير"، يتحدث فيها كل من الدكتورة لمياء نواف فواز، المدير التنفيذي لإدارة الهوية المؤسسية والمبادرات الاستراتيجية في مصدر، وأندرو كين، الكاتب والمتحدث الدولي المختص بتأثير التكنولوجيا الحديثة على الأعمال، والتعليم، والثقافة، والمجتمع في القرن الـ 21، وروجر فيسك، مدير الحملة الإعلامية والتسويقية والسياسية للرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.

وتركز محاور هذه الجلسة على ترسيخ ثقافة تغيير السلوك في مفهوم وظيفة الاتصال الحكومي، بحيث يتحول موظفو الاتصال من موفري معلومات وخدمات اتصال إلى قادة تغيير في مجتمعهم، وكذلك خطوات تصميم وتنفيذ حملات تغيير السلوك وقياس أثرها، ودور التكنولوجيا، وخصوصا مواقع التواصل الاجتماعي في هذه الحملات، كما سيتم استعراض بعض التجارب الحكومية الرائدة في هذا المجال، بما في ذلك دور إمارة الشارقة ودولة الإمارات في ريادة تبني علم تغيير السلوك بالاتصال الحكومي وتطبيقه بأعلى المعايير على مستوى المنطقة.

الإنسان المسؤول

وتحمل الجلسة الثانية عنوان "الإنسان المسؤول: مفتاح الحلول لتحديات المستقبل"، بمشاركة حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع في الإمارات، والدكتور نبيل الخطيب، المدير العام في قنوات العربية والحدث، ورينيه كارايول، المتحدث العالمي والخبير في القيادة الملهمة والثقافة، وربيع زريقات، مؤسس مبادرة "ذكرى" التي تعد من أهم المبادرات في العمل المجتمعي التشاركي بالأردن.

وتبحث الجلسة في ضرورة تغيير نظرة الإنسان لدوره وتأثيره لمواجهة تحديات التنمية، مع إبراز قصص نجاح من دولة الإمارات ودول العالم بهذا الخصوص، وكذلك كيفية غرس مبادئ المسؤولية الفردية في المدارس والجامعات، وتوظيف المنصات التي تؤثر بشكل غير دعائي أو ترويجي في وعي الجمهور مثل السينما والمسرح لتحقيق هذا الهدف، إضافة إلى إبراز دور الاتصال الحكومي في تحفيز الإنسان.

شح القدرات

وتتناول الجلسة الثالثة والأخيرة لليوم الأول من المنتدى موضوع "تحدي شح القدرات في عصر اتصال التغيير"، ويتحدث فيها عبدالله بن طوق، الأمين العام لمجلس الوزراء في دولة الإمارات، والدكتور عبدالله المغلوث، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعلام ومدير عام مركز التواصل الحكومي في المملكة العربية السعودية، والسير كريغ أوليفر، مدير الاتصال والسياسة لرئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون.

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المؤتمر يناقش ثقافة الاتصال لتمكين الإنسان- صورة ارشيفية

وتناقش هذه الجلسة موضوع بناء ثقافة الاتصال لتمكين الإنسان في الجهات الحكومية، بما في ذلك التدريب وبناء القدرات واستقطاب كفاءات الاتصال لتحقيق هذه الغاية، والمهارات المطلوبة في كوادر اتصال المستقبل، كما تعرض لأبرز التحديات التي يواجهها الاتصال الحكومي في إدارة الحملات المنظمة، ومجالات الاتصال التي يمكن فيها توظيف الآلات وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة لدعم أجندة تمكين الإنسان.

عدسة الغد والتعليم

أما برنامج اليوم الثاني للمنتدى فيضم جلسة رئيسية بعنوان "التعليم عبر عدسة الغد: انقلاب الموازين"، بمشاركة مارك برينسكي، الكاتب والمستشار والمبتكر في مجال التعليم ومؤسس المنظمة غير الربحية "التعليم العالمي للمستقبل"، وجراهام براون مارتين، الكاتب والخبير في التعليم ومستقبل العمل، ومؤسس الحركة العالمية "التعليم بلا حدود"، وسوزان عفانة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Advvise، المتخصصة في الاتصال والإعلام.

وتقدم الجلسة نظرة بانورامية على نظام التعليم المدرسي والجامعي والتحديات التي سيواجهها على المديين المتوسط والبعيد، والواجب الوطني الذي يتطلب إعداد الأجيال في التخصصات التي يطلبها سوق عمل المستقبل، وكيفية بناء الشراكات بين المعنيين بالتعليم لتوحيد الرؤى لدفع الطلاب نحو هذه التخصصات، وأهمية الإعلام في رفع مستويات الوعي بتعليم المستقبل واختصاصاته، وأخيراً تعزيز التعاون الدولي بين فرق الاتصال الحكومي عبر العالم في مجال الترويج لأجندة التعليم للمستقبل.

مهارات المستقبل

وتحمل ثاني جلسات اليوم الثاني عنوان "ثقافة مهارات المستقبل: التصدي لظاهرة اختفاء الوظائف"، ويتحدث فيها كل من حسين محمد المحمودي، الرئيس التنفيذي، شركة الأعمال التجارية للجامعة الأميركية في الشارقة، والدكتور علي المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في دولة الإمارات، والدكتور عبداللطيف محمد الشامسي، مدير مجمع كليات التقنية العليا في دولة الإمارات، والدكتور عدي الطويسي، أستاذ مساعد ومدير مركز التعلم الإلكتروني في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا بالأردن.

وتسعى هذه الجلسة إلى تقديم رؤية استشرافية حول الوظائف المتوقع أن تزداد الحاجة إليها في المستقبل مع مراعاة الخصوصية الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة، ودور الاتصال الحكومي في التوعية بشأن هذه الوظائف والتنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص تمهيداً للتغييرات الهيكلية المتوقعة في سوق العمل، وأهمية بناء الشراكات وتوزيع الأدوار لمواجهة التحدي الناجم عن الحاجة إلى مهارات ووظائف المستقبل، والدور المطلوب من وسائل الإعلام لدعم الحملات الحكومية الرامية إلى التوعية بهذه الفرص.

سبل السعادة المستدامة

وتختتم الجلسات الرئيسية لليوم الختامي للمنتدى بجلسة تحت عنوان "تأصيل الإيجابية وسبل السعادة المستدامة: خارطة الطريق" تقدم خريطة طريق لتأصيل الإيجابية وسبل السعادة المستدامة، يشارك فيها الدكتور دافيد كاتز، الطبيب والباحث والمؤلف والمبتكر والصحافي الأميركي، وأحد أهم المتحدثين حول العالم عن الصحة النفسية والجسدية، ومايك فايكنج، الرئيس التنفيذي، معهد أبحاث السعادة في كوبنهاجن، و د. حنان سليم، دكتورة صيدلانية، رائدة أعمال في مجال الرعاية الصحية، الرئيس التنفيذي والمؤسس لمركز العلاج الذاتي "Healology".

ويطرح المتحدثون وجهة نظرهم حول دور الاتصال الحكومي في توعية المجتمع بأهمية السعادة والصحة النفسية وضرورة اتخاذ الخطوات لتحسينها، وضرورة الاهتمام بعلوم التنمية البشرية باعتبارها مفتاح السعادة المستدامة، وتأثير الصحة على سعادة الإنسان، وكيفية مساهمة الاتصال الحكومي بغرس نمط الحياة الصحي في الثقافة الاجتماعية، وأهمية التركيز على الإيجابية في لغة الإعلام وبرامجه وتغطياته كي يكون شريكاً أساسياً داعماً لجهود الاتصال الحكومي في بناء ثقافة الإيجابية والسعادة.

من يصنع المستقبل؟

وتستضيف النسخة الثامنة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2019 قرينة حاكم الشارقة الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين في جلسة حوارية خلال اليوم الثاني من المنتدى تحت عنوان "من يصنع المستقبل " تلتقي خلالها نخبة من الأطفال واليافعين والشباب لبحث دور الشباب في المسيرة التنموية والحضارية للدولة ومسؤوليتهم تجاه المجتمع المحلي وكيفية تطوير ممارسات جماعية وفردية تترجم هذه المسؤولية وذلك بحضور عدد من المسؤولين والمختصين.

وتسلط الجلسة الضوء على أبرز صفات قادة المستقبل وأهمية تلك الصفات في تمكين القائد من خدمة مجتمعه على أكمل وجه، إضافة إلى استعراض تجربة مؤسسة ربع قرن التي تعد أول مؤسسة إماراتية تهتم ببناء وتطوير شخصية الإنسان الإماراتي على مدى الـ25 عاماً الأولى من حياته.

وتتطرق الجلسة إلى دور وحدات الاتصال الحكومي في تعظيم أثر المبادرات الحكومية والمجتمعية التي تستثمر في إنسان المستقبل بعمق ومثابرة وأهمية الإبداع والابتكار والمهارات الحياتية في تحرير طاقات الأطفال والناشئة والشباب وضمان مستقبلهم في عصر الثورة الصناعية الرابعة.

وتعد "مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين" أول مؤسسة إماراتية وعربية وإقليمية تعمل على بناء وتطوير شخصية الإنسان على مدى 25 عاماً وهو ما يمنحها مزيداً من الأهمية خاصة أنها لا تركز على مجال معيّن وإنما تهتم بمجموعة واسعة من المهارات والقدرات التي تبني جيلاً لا يواكب المعرفة والتقدم فحسب بل يشارك في صنعه وتطويره كذلك.

صناعة القرار

وتعكس جلسة الشيخة جواهر القاسمي جهودها الرامية إلى تأسيس جيل يشارك بفعالية في صناعة القرار وقيادة بلده وتطوير واقعه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ليكون شريكا في مسيرة النهضة الحضارية التي تشهدها الإمارة ودولة الإمارات.

وشددت الشيخة جواهر القاسمي على أهمية دور الفئة الشابة في المجتمع قائلة إن "الشباب هم الثروة التي يمكننا من خلالها رؤية مستقبل بلادنا.. إنهم الطاقة التي تحاول الكثير من دول العالم استقطابها والاستثمار بها إنهم قادة الغد وصُنّاعه ولنتمكن من تنشئة جيل قادر قيادي ومؤثر لا بد من تعزيز الشراكات الواعية بين الأسرة والمؤسسات الأكاديمية والاجتماعية لنغرس الثقافة والمعرفة وننمي المهارات الحياتية اليومية لدى الأطفال والناشئة".

جيل الغد

وأضافت أن "مفهوم القيادة الذي نسعى إلى تأصيله في وعي شبابنا لا يعني أن يكون الشاب أو الفتاة في مركز وظيفي عال بل يعني قدرتهم على التأثير إيجاباً في أي مجال أو منصب يصبون إليه وقدرتهم أيضا على تعزيز الروابط الاجتماعية وحماية ثقافتهم وهويتهم وتطويرها بالانفتاح المسؤول على الهويات والثقافات الأخرى". مشيرة إلى أن "المسؤولية تجاه جيل الغد تقتضي أن نكون موضوعيين في تثقيفهم وأن نضعهم أمام المسؤوليات والتحديات وأن نصور لهم الحياة على حقيقتها ونغرس في وعيهم معادلة الجهد والنجاح فالنجاح لا يتأتى بالمساعدة فقط إنما بالمبادرة وأن المسؤولية تجاه المجتمع هي أهم الصفات القيادية للفرد والمؤسسة على حد سواء".

وأوضحت الشيخة جواهر أن الجلسة تهدف إلى الحصول على أفكار بناءة ورؤى سباقة تؤكد ريادة إمارة الشارقة ورؤيتها التنمويّة التي تقودها توجيهات ورعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، منوهة بأن الشباب هم ممثلو مشروع الإمارة أمام القادة ورواد الاتصال الحكومي المشاركين في المنتدى من مختلف دول العالم.

وقد نجح المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، الذي ينظمه المركز الدولي للاتصال الحكومي منذ انطلاقه في عام 2012، في تعزيز الاهتمام بالاتصال الحكومي في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم العربي، وتطوير قنوات التواصل بين الحكومات والجماهير، من خلال استضافة نخبة من الخبراء والمتحدثين الذين يعرضون تجاربهم في هذا المجال، ويقدمون رؤاهم حول كيفية الارتقاء بالاتصال الحكومي وزيادة كفاءته في مواجهة التحديات التي يواجهها العالم بالحاضر والمستقبل.