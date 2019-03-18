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وأضاف راشد في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أن سياسة مجلس الحراك منذ تأسيسه تدعو إلى عدم الانجرار بالرد مع كل حملات الإساءات المقززة، واختلاق الأخبار الكاذبة التي تشن على المجلس الأعلى للحراك الثوري ورئيس المجلس بقصد إحداث حالة إرباك، واصفا من يقفون خلفها بأنهم أطراف معادية للقضية الجنوبية وفاشلون،
© AP Photo / Hani Mohammed
وأشاد راشد بوسائل الإعلام الجنوبية التي تنتهج الوسطية في خطابها وتقترب من الجميع وتقدم مواد اعلامية غير متحيزة وتتسم بالمصداقية،مشيرا إلى المستجدات العامة في الملف اليمني وتعثر تنفيذ نتائج مشاورات السويد، معرجا على مستجدات القضية الجنوبية والتواصل بهذا الخصوص من أجل تشكيل الفريق الجنوبي المفاوض.
وكان المجلس الأعلى للحراك الثوري الجنوبي قد عقد اجتماعا، اليوم الاثنين، بخور مكسر بالعاصمة الجنوبية "عدن"، ويعد هذا الاجتماع هو الأول لرؤساء الدوائر الإعلامية بالمكاتب التنفيذية بالمجلس والمحافظات.
كانت هذه تفاصيل خبر اليمن... رئيس الحراك الثوري يدعو الجنوبيين إلى التقارب وتشكيل فريق موحد للتفاوض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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