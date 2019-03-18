مسؤول عراقي: سنشهد في الأيام المقبلة فتح المنفذ الحدودي بين سوريا والعراق

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دمشق — سبوتنيك. وقال الغانمي خلال مؤتمر صحفي من دمشق بثته قناة "الإخبارية السورية"، اليوم الاثنين: "الأيام المقبلة ستشهد فتح المعبر الحدودي بين سوريا والعراق واستمرار الزيارات والتجارة المتبادلة".

وأضاف الغانمي: "هناك تنسيق كبير بين الجيشين السوري والعراقي لمواجهة الإرهاب، وأمن سوريا والعراق لا يتجزأ".

وأعلنت وزارة الدفاع العراقية، أمس الأحد، عن وصول رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول الركن عثمان الغانمي على رأس وفد رفيع المستوى الى دمشق للمشاركة في اجتماع رؤساء الاركان.

وحررت القوات العراقية، قضاء القائم بالكامل بالقرب من الحدود السورية وعلى طول نهر الفرات، من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي، في مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2017، ضمن عمليات استعادة مناطق أعالي الفرات، غربي الأنبار.