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© AP Photo / Khalid Mohammed
وأضاف الغانمي: "هناك تنسيق كبير بين الجيشين السوري والعراقي لمواجهة الإرهاب، وأمن سوريا والعراق لا يتجزأ".
وأعلنت وزارة الدفاع العراقية، أمس الأحد، عن وصول رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول الركن عثمان الغانمي على رأس وفد رفيع المستوى الى دمشق للمشاركة في اجتماع رؤساء الاركان.
وحررت القوات العراقية، قضاء القائم بالكامل بالقرب من الحدود السورية وعلى طول نهر الفرات، من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي، في مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2017، ضمن عمليات استعادة مناطق أعالي الفرات، غربي الأنبار.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول عراقي: سنشهد في الأيام المقبلة فتح المنفذ الحدودي بين سوريا والعراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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