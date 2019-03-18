شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مواطن سعودي انتحل صفة رجل أمن وسلب وافداً هندياً بالكويت والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

ألقت الإدارة العامة للمباحث الجنائية في الكويت القبض على مواطن سعودي انتحل صفة رجل مباحث وسلب متعلقات رجل هندي وهاتفه الذكي بعد تقييده بحبل والاعتداء عليه بالضرب.

Advertisements

ووفقاً لصحيفة “الراي” الكويتية، فإن وافداً هندياً قصد أحد المخافر وأبلغ عن تعرّضه للضرب على يد شخص مجهول، حيث قيده وضربه بعنف وسلب متعلقاته وهاتفه الذكي ولاذ بالفرار إلى جهة غير معلومة، وسُجّلت قضية انتحال صفة وسلب بالقوة وأحيلت إلى رجال المباحث.

وأفاد المصدر، أنه بالبحث والتحري عن الواقعة، حددت المباحث هوية المتورط في القضية، واتضح أنه سعودي، حيث تم نُصب كمين له في إحدى المناطق، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه بعد مقاومة شديدة منه، وتم اقتياده إلى مقر الإدارة العامة للمباحث الجنائية.

وأوضح المصدر، بأن المتهم أنكر علاقته بما ادعى به الهندي، وتم التحفظ عليه لاستكمال التحقيقات معه واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه.