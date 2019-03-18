انت الان تتابع تركيا تحتجز 12 إخوانيا تمهيدا لتسليمهم إلى مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
الأمن التركي
احتجزت السلطات التركية 12 إخوانيا، تمهيدا لتسليمهم لمصر، إذ كشفت مصادر، أن السلطات التركية تعتزم ترحيل 12 من عناصر جماعة الإخوان إلى مصر، بسبب مخالفتهم لقواعد الإقامة وانضمام بعضهم لتنظيمات إرهابية، وانشقاقهم عن جماعة الإخوان، مضيفة أن السلطات تحتجز هؤلاء الشباب منذ أيام، ومنهم شاب إخواني تزوج من فتاة تركية تعمل في مكتب مسؤول تركي كبير، وسط أنباء عن قرب تسليمهم لمصر، مشيرة إلى أن جميع هؤلاء العناصر محكوم عليهم بالسجن المؤبد والمشدد لتورطهم في قضايا عنف وإرهاب في مصر، وفقًا لما ذكرته العربية.
ودشن شباب الجماعة هاشتاج، أطلقوا عليه «ضد الترحيل» يحثون فيه قادة الإخوان على التدخل، ومنع ترحيل هؤلاء الشباب، كما دشنوا حملات أخرى يستغيثون فيها بقادة التنظيم الدولي للإخوان، للتدخل لدى تركيا والإفراج عن زملائهم ومنع ترحيلهم. وأكد شباب الجماعة، أن «ما يحدث وصمة عار على جبين جماعة
ودشن شباب الجماعة هاشتاج، أطلقوا عليه «ضد الترحيل» يحثون فيه قادة الإخوان على التدخل، ومنع ترحيل هؤلاء الشباب، كما دشنوا حملات أخرى يستغيثون فيها بقادة التنظيم الدولي للإخوان، للتدخل لدى تركيا والإفراج عن زملائهم ومنع ترحيلهم.
وأكد شباب الجماعة، أن «ما يحدث وصمة عار على جبين جماعة الإخوان، التي تستغل شبابها في ارتكاب عمليات عنف وتخريب في مصر، وتتخلى عنهم بعد أن أصبحوا عبئا عليها وعلى الحكومة التركية».
وأضافوا أن الجماعة مخترقة من الداخل، وأن ما يحدث من ترحيل لعناصرها مثلما حدث في ماليزيا، يؤكد أن تنظيم الإخوان بات يعيش أضعف فترات حياته، ولا يستطيع حماية عناصره حتى في الدول التي يرتبط معها بعلاقات قوية مثل تركيا وماليزيا.
يأتي هذا بعد أيام قليلة من لقاء جمع ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي، بعدد من شباب جماعة الإخوان الهاربين من مصر.
كانت هذه تفاصيل خبر تركيا تحتجز 12 إخوانيا تمهيدا لتسليمهم إلى مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.