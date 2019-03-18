انت الان تتابع تركيا تحتجز 12 إخوانيا تمهيدا لتسليمهم إلى مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الأمن التركي

احتجزت السلطات التركية 12 إخوانيا، تمهيدا لتسليمهم لمصر، إذ كشفت مصادر، أن السلطات التركية تعتزم ترحيل 12 من عناصر جماعة الإخوان إلى مصر، بسبب مخالفتهم لقواعد الإقامة وانضمام بعضهم لتنظيمات إرهابية، وانشقاقهم عن جماعة الإخوان، مضيفة أن السلطات تحتجز هؤلاء الشباب منذ أيام، ومنهم شاب إخواني تزوج من فتاة تركية تعمل في مكتب مسؤول تركي كبير، وسط أنباء عن قرب تسليمهم لمصر، مشيرة إلى أن جميع هؤلاء العناصر محكوم عليهم بالسجن المؤبد والمشدد لتورطهم في قضايا عنف وإرهاب في مصر، وفقًا لما ذكرته العربية.

ودشن شباب الجماعة هاشتاج، أطلقوا عليه «ضد الترحيل» يحثون فيه قادة الإخوان على التدخل، ومنع ترحيل هؤلاء الشباب، كما دشنوا حملات أخرى يستغيثون فيها بقادة التنظيم الدولي للإخوان، للتدخل لدى تركيا والإفراج عن زملائهم ومنع ترحيلهم. وأكد شباب الجماعة، أن «ما يحدث وصمة عار على جبين جماعة

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