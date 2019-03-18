اخبار الخليج

تركيا تحتجز 12 إخوانيا تمهيدا لتسليمهم إلى مصر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

انت الان تتابع تركيا تحتجز 12 إخوانيا تمهيدا لتسليمهم إلى مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الأمن التركي

الأمن التركي

احتجزت السلطات التركية 12 إخوانيا، تمهيدا لتسليمهم لمصر، إذ كشفت مصادر، أن السلطات التركية تعتزم ترحيل 12 من عناصر جماعة الإخوان إلى مصر، بسبب مخالفتهم لقواعد الإقامة وانضمام بعضهم لتنظيمات إرهابية، وانشقاقهم عن جماعة الإخوان، مضيفة أن السلطات تحتجز هؤلاء الشباب منذ أيام، ومنهم شاب إخواني تزوج من فتاة تركية تعمل في مكتب مسؤول تركي كبير، وسط أنباء عن قرب تسليمهم لمصر، مشيرة إلى أن جميع هؤلاء العناصر محكوم عليهم بالسجن المؤبد والمشدد لتورطهم في قضايا عنف وإرهاب في مصر، وفقًا لما ذكرته العربية.

ودشن شباب الجماعة هاشتاج، أطلقوا عليه «ضد الترحيل» يحثون فيه قادة الإخوان على التدخل، ومنع ترحيل هؤلاء الشباب، كما دشنوا حملات أخرى يستغيثون فيها بقادة التنظيم الدولي للإخوان، للتدخل لدى تركيا والإفراج عن زملائهم ومنع ترحيلهم. وأكد شباب الجماعة، أن «ما يحدث وصمة عار على جبين جماعة

Advertisements

ودشن شباب الجماعة هاشتاج، أطلقوا عليه «ضد الترحيل» يحثون فيه قادة الإخوان على التدخل، ومنع ترحيل هؤلاء الشباب، كما دشنوا حملات أخرى يستغيثون فيها بقادة التنظيم الدولي للإخوان، للتدخل لدى تركيا والإفراج عن زملائهم ومنع ترحيلهم.

وأكد شباب الجماعة، أن «ما يحدث وصمة عار على جبين جماعة الإخوان، التي تستغل شبابها في ارتكاب عمليات عنف وتخريب في مصر، وتتخلى عنهم بعد أن أصبحوا عبئا عليها وعلى الحكومة التركية».

وأضافوا أن الجماعة مخترقة من الداخل، وأن ما يحدث من ترحيل لعناصرها مثلما حدث في ماليزيا، يؤكد أن تنظيم الإخوان بات يعيش أضعف فترات حياته، ولا يستطيع حماية عناصره حتى في الدول التي يرتبط معها بعلاقات قوية مثل تركيا وماليزيا.

يأتي هذا بعد أيام قليلة من لقاء جمع ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي، بعدد من شباب جماعة الإخوان الهاربين من مصر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تركيا تحتجز 12 إخوانيا تمهيدا لتسليمهم إلى مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى