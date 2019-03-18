انت الان تتابع مقتل 16 جنديا وإصابة 12 آخرين في هجوم مسلح بمالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قاعد عسكرية في مالي

هاجم مسلحون، قاعدة عسكرية في مالي، الليلة الماضية، وسيطروا عليها لبعض الوقت وقتلوا ما لا يقل عن 16 جنديًا من القوات العسكرية، وبحسب وكالة «رويترز» للأنباء، التي نقلت عن مسؤولين محليين قولهم: «إن المسلحين قتلوا 16 جنديا على الأقل، ودمروا خمس سيارات في منطقة موبتي بوسط البلاد»، إذ قال يوسف كوليبالي، رئيس بلدية كاريري أقرب بلدة لموقع الهجوم، إن القاعدة تقع في قرية ديورا، حيث سبق أن شن متشددون على صلات بتنظيم القاعدة هجمات في وسط مالي ودمروا الكثير من العربات العسكرية.

وقال مصدر، إن المسلحين استولوا على المقر لنحو ساعتين ثم لاذوا بالفرار بعد أن دمروا آليات عسكرية، مؤكدًا أن حصيلة الهجوم، الذي وقع الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي، مرشحة للارتفاع نظرا لسقوط نحو 12 جريحا، وفقًا لسبوتنك. وفي يناير الماضي، أعلنت حكومة مالي في بيان لها، أن مسلحين قتلوا 37 مدنيا، في وسط البلاد. وقالت