مقتل 16 جنديا وإصابة 12 آخرين في هجوم مسلح بمالي

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قاعد عسكرية في مالي
هاجم مسلحون، قاعدة عسكرية في مالي، الليلة الماضية، وسيطروا عليها لبعض الوقت وقتلوا ما لا يقل عن 16 جنديًا من القوات العسكرية، وبحسب وكالة «رويترز» للأنباء، التي نقلت عن مسؤولين محليين قولهم: «إن المسلحين قتلوا 16 جنديا على الأقل، ودمروا خمس سيارات في منطقة موبتي بوسط البلاد»، إذ قال يوسف كوليبالي، رئيس بلدية كاريري أقرب بلدة لموقع الهجوم، إن القاعدة تقع في قرية ديورا، حيث سبق أن شن متشددون على صلات بتنظيم القاعدة هجمات في وسط مالي ودمروا الكثير من العربات العسكرية.
وقال مصدر، إن المسلحين استولوا على المقر لنحو ساعتين ثم لاذوا بالفرار بعد أن دمروا آليات عسكرية، مؤكدًا أن حصيلة الهجوم، الذي وقع الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي، مرشحة للارتفاع نظرا لسقوط نحو 12 جريحا، وفقًا لسبوتنك. وفي يناير الماضي، أعلنت حكومة مالي في بيان لها، أن مسلحين قتلوا 37 مدنيا، في وسط البلاد. وقالت
وقال مصدر، إن المسلحين استولوا على المقر لنحو ساعتين ثم لاذوا بالفرار بعد أن دمروا آليات عسكرية، مؤكدًا أن حصيلة الهجوم، الذي وقع الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي، مرشحة للارتفاع نظرا لسقوط نحو 12 جريحا، وفقًا لسبوتنك.
وفي يناير الماضي، أعلنت حكومة مالي في بيان لها، أن مسلحين قتلوا 37 مدنيا، في وسط البلاد.
وقالت الحكومة، إن المهاجمين، الذين كانوا يرتدون ملابس صيادين تقليديين من عرقية الدونزو، أغاروا على قرية كولوجون بمنطقة موبتي في وسط البلاد في حوالي الساعة الخامسة صباحا، لافته إى أن بعض الضحايا من الأطفال.
وارتفعت وتيرة العنف في مالي بشكل غير مسبوق خلال الفترة الأخيرة، حيث شهدت البلاد سلسلة من العمليات الإرهابية ضد القوات الأممية وقوات الجيش وسط وشمال مالي.
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