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بنك الكويت الوطني "أفضل بنك في الكويت" للعام 2019

منحت مجلة "جلوبل فاينانس" العالمية المتخصصة بنك الكويت الوطني جائزة "أفضل بنك في الكويت" للعام 2019، وذلك ضمن الجوائز السنوية للمجلة للعام السادس والعشرون لأفضل البنوك في أكثر من 150 دولة حول العالم.

واستندت المجلة إلى مجموعة من المعايير لاختيار البنوك الفائزة وهي: معدل نمو الأصول، معدلات الربحية، الانتشار الجغرافي، و معدل تطوير الخدمات والمنتجات المصرفية التي يقوم البنك بتقديمها للعملاء.

هذا بالإضافة إلى الأخذ في الاعتبار آراء المحللين الماليين، ومحللي التصنيفات الائتمانية، والخبراء المصرفيون، والمستشارون والتنفيذيون من ذوي الخبرة في القطاع المصرفي، والذين تم استطلاع آرائهم والتواصل معهم من خلال محرري المجلة.

وتتميز البنوك الفائزة هذا العام بقدرتها على تلبية احتياجات عملائها بعناية، وتحقيق نتائج مالية إيجابية بالتزامن مع التخطيط الجيد للمستقبل وذلك على الرغم من الظروف التشغيلية الصعبة في الأسواق التي تعمل بها.

وتعقيباً على الفوز بالجائزة قال الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني – الكويت السيد/ صلاح الفليج "يأتي اختيار بنك الكويت الوطني كأفضل بنك في الكويت للعام 2019، تأكيداً على ثقة العملاء في الخدمات والمنتجات المصرفية المتميزة التي نقوم بتقديمها وانعكاساً لنتائج البنك القوية، وكذلك قدرته على مواجهة التحديات من خلال التخطيط الحصيف للمستقبل عن طريق استكمال رحلة التحول الرقمي ضمن استراتيجية البنك للتنوع."

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وأكد الفليج على أن استراتيجية التحول الرقمي التي ينتهجها البنك تمثل الضمانة الرئيسية لترسيخ ريادته، والتي اكتسبها نتيجة تفوقه على كافة منافسيه من خلال تقديم أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية المتميزة للعملاء، مشيراً إلى أن سرعة التطور التكنولوجي تمثل تحديات إضافية وخاصة في ظل سعي البنك إلى الحفاظ على أعلى معدلات الأمان التي يمنحها لعملائه.

وتعد مجلة جلوبل فاينانس التي تأسست عام 1987 ومقرها مدينة نيويورك من المجلات الاقتصادية الرائدة في نشر التقارير والتحليلات الاقتصادية المتخصصة من خلال إصدار أكثر من 50 ألف نسخة شهرياً يتم توزيعها في 188 دولة حول العالم.

وسيتم تنظيم حفل توزيع الجوائز على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن بالولايات المتحدة الأميركية أكتوبر المقبل.

ويمكن الاطلاع على كافة المعلومات المتعلقة بالجوائز التي تمنحها مجلة جلوبل فاينانس العالمية المتخصصة من خلال موقعها الإلكتروني: http://www.gfmag.com/