لأسباب واهية.. الموت يُهدد 56 مليون طفل في العالم 

جدة - عمرو شويل بروكسل- الخليج 365:

ذكر تقرير صحافي أن نحو 56 مليون طفل في العالم قد يموتون بحلول 2030 لأسباب يمكن تجنبها، مثل سوء التغذية، ونقص الرعاية الصحية.

وذكرت صحيفة “زاربروكر ناخريشتن” الألمانية الصادرة اليوم الإثنين استناداً إلى رد الحكومة الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب الخضر، حول تطبيق ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الطفل أن مصير الأطفال في النزاعات المسلحة يشكل أيضاً “تحدياً”، حيث أنهم غير محميين من العنف، والانتهاكات الممنهجة ضد القانون الدولي الإنساني.

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وبحسب البيانات، فإن أكثر من ثلثي الأطفال في العالم عايشوا أشكالا مختلفة من العنف.

ولتحسين الظروف الصحية للأطفال والأمهات أنفقت ألمانيا، بسب بيانات الحكومة، 572 مليون يورو في 2017 وضُخت هذه الأموال لصالح منظمات معنية.

وقال خبير شؤون حقوق الإنسان في حزب الخضر، كاي غيرينغ، إنه يتعين حماية حياة الأطفال في العالم على نحو أفضل ووضع هذه القضية في محور السياسة الخارجية الألمانية.