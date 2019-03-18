في ضفة فلسطين الجريحة.. هكذا ينتقم الاحتلال

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي على خلفية عملية سلفيت وسط الضفة الغربية، رد الاحتلال الإسرائيلي بحملة انتقامية ضد أهالي الضفة الغربية، فاعتقل وحاصر وفجر المحال التجارية.

وقبل ساعات، فجر جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الاثنين، محال تجارية، وداهم منازل فلسطينية، بمحافظة سلفيت وسط الضفة الغربية؛ بحثاً عن منفّذ عملية أسفرت عن مقتل مستوطن على الأقل.

وقال شهود عيان لوكالة "الأناضول" إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال داهمت بلدتي "بديا والزاوية"، شمال غربي مدينة سلفيت، وفجَّرت أبواب محال تجارية بعد تفتيشها.

وأضاف الشهود أن القوات اقتحمت منازل بعض المواطنين، وخلفت خراباً في محتوياتها قبل انسحابها.

وذكروا أن القوات تبحث عن شاب من بلدة "الزاوية"، تتهمه بتنفيذ "عملية سلفيت" أمس الأحد.

وفجر الاثنين، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 8 مواطنين خلال مداهمات نفذتها بأنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت بعض البلدات قرب نابلس شمالي الضفة وجنين والبلدة القديمة، واعتقلت 8 مواطنين بعد مداهمة منازلهم وتخريب المحال التجارية المجاورة لها؛ بحثاً عن منفّذ "عملية سلفيت".

وعقب عملية نفذها فلسطيني، أمس الأحد، فرض جيش الاحتلال الإسرائيلي حصاراً على بعض بلدات محافظة سلفيت.

Advertisements

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن مستوطناً واحداً على الأقل قُتل وأصيب آخران، أحدهما بحالة حرجة جداً، والآخر حالته خطيرة، في عملية إطلاق نار قرب مستوطنتي "أرئيل" و"جيتاي"، وسط الضفة.

كما ذكرت أن فلسطينيين اثنين نفذا العملية قرب مستوطنة "أرئيل"، وانسحبا من المكان في مركبة، باتجاه مستوطنة "جيتاي"، حيث أطلقا النار مرة أخرى قبل فرارهما.

وقال جيش الاحتلال، في بيان مقتضب، إنه يجري عمليات مطاردة، للعثور على منفّذي العملية.

وفي الفترة الأخيرة، باتت الضفة الغربية أحد أهم الأهداف "الإسرائيلية" التي يسعى الاحتلال لتهويدها والخلاص من سكانها الأصليين واستبدالهم بصهاينة.

الضفة الجريحة لم تتوقف فيها عمليات التهويد، فالمدينة لم تسلم في الآونة الأخيرة من بطش الاحتلال الصهيوني، كل يوم تتعرض لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين.

الضفة الغربية، واحدة من المدن الفلسطينية المحتلة التي تعاني ويلات الإجرام والغطرسة "الإسرائيلية"، فعانت تلك المنطقة في العام الحالي 2018، أشد معاناة.

يذكر أن الضفة الغربية هي منطقة جيوسياسية تقع في فلسطين، سُمِّيَت بالضفة الغربية لوقوعها غرب نهر الأردن، وتشكل مساحة الضفة الغربية ما يقارب 21% من مساحة فلسطين (من النهر إلى البحر) أي حوالي 5,860 كم². تشمل هذه المنطقة جغرافياً على جبال نابلس وجبال القدس وجبال الخليل وغربي غور الأردن..

وتشكل مع قطاع غزة الأراضي الفلسطينية المتبقية بعد قيام دولة الاحتلال على بقية فلسطين عام 1948، كما قامت إسرائيل باحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967، وتطلق "إسرائيل" على الضفة الغربية اسم يهودا والسامرة.