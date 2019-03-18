حساسية الأنف تقترن غالباً بالحساسية المختلطة

أوردت مجلة "ناتور آرتست" الألمانية أن حساسية الأنف غالباً ما تقترن بالحساسية المختلطة، فالمريض، بالحساسية من حبوب لقاح الأشجار والنباتات، غالباً ما يعاني أيضاً من حساسية تجاه أطعمة معينة، وذلك لتشابه مسببات الحساسية.

ومثالاً على ذلك، فإن المريض، الذي يعاني من حساسية تجاه حبوب لقاح شجرة البتولا، غالباً ما يعاني من حساسية تجاه التفاح أيضاً. وتتمثل أعراض الحساسية في احمرار الجلد، والحكة واحمرار العين، وزيادة الإفرازات الدمعية، وضيق التنفس.

وأشارت المجلة المعنية بالطب البديل إلى أنه لا يتعين على المريض الاستغناء التام عن هذه الأغذية، ويمكنه تناولها باتباع بعض التدابير، مثل تقشير التفاح، لأن مسببات الحساسية تقع تحت القشرة مباشرة.

كما أن مسببات الحساسية الموجودة في التفاح لا تتحمل الحرارة، لذا يمكن للمريض تحمل التفاح عند طهيه أو عند استخدامه في إعداد المخبوزات.

وبشكل عام يمكن تحمل الثمار الناضجة، بشكل أفضل من غير الناضجة.