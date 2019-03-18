أقراط الأذنين.. لمنع الحمل

طور علماء أمريكيين شكلاً جديداً من وسائل منع الحمل، بفضل أقراط في الأذنين.

وتغمر هذه الأقراط بهرمونات اصطناعية، تمر عبر جلد شحمة الأذن إلى مجرى الدم، وتعمل مثل حبوب منع الحمل التقليدية.

والفكرة وراء هذه الطريقة الجديدة هي تحسين الثقة في وسائل منع الحمل، لأن الأقراط تزيل الحاجة إلى تذكر حبوب منع الحمل.

وكُشفت تفاصيل الابتكار من قبل الكيميائيين في معهد جورجيا للتكنولوجيا، حسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

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وكتب الباحثون أن نسيان تناول حبوب منع الحمل، مشكلة لدى الكثير من النساء، خاصةً هرمونات منع الحمل، التي توفر الوقاية الكاملة من الحمل إذا استخدمت بشكل صحيح، ولكن معدلات فشلها كبيرة في الاستخدام المعتاد.

ويبلغ الفشل في حبوب منع الحمل حوالي 0.3% إذا كان تناولها بشكل صحيح، ويمكن أن ترتفع إلى 9% في ظروف العالم الحقيقي، وأظهرت الاختبارات أن الأقراط يمكن أن تكون أكثر فعالية.

وأضاف الباحثون، أنه "لزيادة قبول الدواء والالتزام به، نقدم المجوهرات الصيدلانية، حيث يدمج عقار منع الحمل عبر الجلد في الأقراط".