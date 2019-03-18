دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي كوالكوم تفوز.. تغريم آبل 31 مليون دولار لهذا السبب

حصلت شركة كوالكوم الأمريكية ـ موردة شرائح الهواتف المحمولة ـ على حكم قضائي بالحصول على 31 مليون دولار من نظيرتها آبل؛ لانتهاك الأخيرة 3 براءات اختراع مملوكة في الأساس لها.

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ويأتي ذلك بعد تحريك شركة كوالكوم العام الماضي دعوى قضائية ضد شركة آبل أشارت خلالها إلى انتهاك الأخيرة لبراءات اختراعها المتعلقة بمساعدة الهواتف الذكية على تحسين عمر بطارياتها؛ حيث طالبت في دعواها بالحصول على 1.41 مليون دولار جراء ذلك.

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ومن جانبه قال المستشار العام لشركة كوالكوم، عبر بيان رسمي:"نشعر بالامتنان للقضاء كما أن التقنيات التي أبتكرناها وغيرها هي التي مكنت آبل من دخول السوق وتصبح ناجحة بهذه السرعة"، بينما أشار مسؤولو آبل في بيانها إلى أن كوالكوم تريد لفت الانتباه عن القضايا الأكبر التي تواجهها بشأن ممارساتهم التجارية في المحكمة الفيدرالية الأمريكية وحول العالم". المزيد:

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