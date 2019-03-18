شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يقتحمون الأقصى وسط دعوات لاقتحامات واسعة الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتحم 38 مستوطنا، اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسة معززة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال الإسرائيلى.

وقال شهود عيان- في تصريح اليوم- إن المستوطنين قاموا بجولات مشبوهة واستفزازية في المسجد قبل أن يغادروه من جهة باب السلسلة.

في السياق ذاته، وجهت ما تسمى بمنظمات (الهيكل المزعوم) دعواتها لأنصارها وجمهور المستوطنين للمشاركة الواسعة في اقتحامات الأقصى الخميس القادم تزامنا مع ما يسمى بـ (عيد البوريم أو المساخر) العبري.

وكشفت قيادات منظمات (الهيكل المزعوم) وعدد كبير من قادة الأحزاب الإسرائيلية عن مخططهم لاقتطاع منطقة (باب الرحمة)، وإقامة كنيس يهودي في مصلى الرحمة، يكون مقدمة لإقامة الهيكل الثالث مكان مسجد قبة الصخرة داخل الأقصى.

وكانت محكمة الاحتلال في مدينة القدس المحتلة، قد أصدرت أمس قرارا بإغلاق مصلى (باب الرحمة) في المسجد الأقصى المبارك، ومنحت مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس 60 يوما للرد، حيث جاء القرار عقب جلسة سرية عقدت بين ممثلي أجهزة الاحتلال والمحكمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مستوطنون يقتحمون الأقصى وسط دعوات لاقتحامات واسعة الخميس المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.