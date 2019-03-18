شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى يؤكد ضرورة تحقيق السلام وإيجاد حلول للأزمات فى المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس العراقى برهم صالح ضرورة تحقيق السلام والاستقرار وإيجاد الحلول للأزمات والصراعات فى المنطقة.

وذكر مكتب صالح - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم /الاثنين/ - " إن الرئيس صالح بحث - خلال لقائه المبعوث الرئاسى الأمریكى الخاص للتحالف الدولي جیمس جیفرى والوفد المرافق له - آخر التطورات السياسية والأمنية على الصعيدين العربى والإقليمى، والتأكيد على ضرورة تحقيق السلام والاستقرار وإيجاد الحلول للأزمات والصراعات التى تعصف بالمنطقة.

وأكد صالح حرص بلاده على توسيع آفاق التعاون المشترك مع الولايات المتحدة فى المجالات كافة ، وأهمية التنسيق بينهما بشأن المستجدات الأمنية والسياسية، مشيرا إلى أن العراق ينطلق فى بناء علاقات مع الأشقاء والأصدقاء لتحقيق المصالح الوطنية العليا .

وأشاد بدعم الولايات المتحدة لبلاده فى مختلف المجالات لا سيما فى الحرب على الإرهاب ومساهمتها فى إعمار المناطق المتضررة.

من جهته.. أكد جيفرى تصميم بلاده على استمرار دعمها للعراق ومساندتها له فى تحقيق التقدم والنهوض فى الميادين كافة، وأخذ دوره الريادى فى المنطقة، مشيدًا بالانتصار الذى تحقق ضد عصابات (داعش) الإرهابية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس العراقى يؤكد ضرورة تحقيق السلام وإيجاد حلول للأزمات فى المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.