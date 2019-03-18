- 1/2
- 2/2
وأوضح سليمان الأنصاري، والد أصيل الأنصاري، أنه قبل وقوع الحادث بيوم، الخميس، قام بشراء ذبيحة وأطعم منها أشخاصا صدقة لوجه الله.
ورجح الأنصاري أن تكون صدقته الخيرية هي السبب في نجاة ابنه من الموت، شاكرا الله على نجاته.
وعلى الجانب الآخر، غادر أصيل الأنصاري المستشفى أمس الأحد، بعدما خضع لجراحة في ركبته، إثر إصابته برصاصة من مدفع مرتكب الحادثة، التي وقعت في مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.
وعاد الأنصاري إلى منزل العائلة النيوزيلندية التي يسكن معهم لدراسة كورس اللغة الإنجليزية.
© AP Photo / Mark Baker
وشهدت مدينة كرايست تشيرش هجوم إطلاق نار على مسجدين مختلفين، الأول في مسجد بشارع دينز، والثاني في مسجد بشارع لينوود.
وأعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، في وقت سابق، اليوم الجمعة، مقتل 49 شخصا وإصابة أكثر من 20 بجروح خطيرة إثر إطلاق نار في المسجدين. وأكدت أن "الشرطة ألقت القبض على أربعة لهم آراء متطرفة، لكنهم لم يكونوا على أي قائمة من قوائم المراقبة"، مضيفة أنه "تقرر رفع درجة التهديد الأمني لأعلى مستوى"، وذلك وفقا لوكالة "رويترز".
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو... والد السعودي الناجي يروي قصة مؤثرة قبل إصابة ابنه في مجزرة نيوزيلندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.