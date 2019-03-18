مصرع مستشار وزير الدفاع اليمني للقوى البشرية بحادث سير في القاهرة

القاهرة — سبوتنيك. وأبلغ مصدر دبلوماسي يمني، وكالة "سبوتنيك"، بأن "مساعد وزير الدفاع اليمني ومستشاره لشؤون القوى البشرية اللواء الركن عبدالقادر العمودي، توفي في حادث مروري تعرض له أثناء عبوره الشارع الرئيسي في منطقة الملك فيصل". وحسب المصدر، أوقفت الشرطة المصرية السائق الذي كان يقود سيارته بسرعة. يتبع…

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