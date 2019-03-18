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وأشار رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال جوزف دانفورد، في بيان يوم أمس الأحد، إلى أن "المزاعم التي ذكرتها هذا المساء إحدى الصحف الأمريكية الكبرى بأن الجيش الأمريكي يخطط لإبقاء ما يقرب من ألف جندي أميركي في سوريا غير صحيحة في الواقع"، وفقا لموقع "سكاي نيوز".
© AP Photo / Hussein Malla
وكشف دانفورد عن تواصل بين الولايات المتحدة وتركيا لمواجهة المخاوف الأمنية التركية على طول الحدود التركية السورية.
وأكد أنه في الأيام المقبلة سيتم تنقيح التصور المبدئي للمرحلة المقبلة في شرق الفرات وقال: إن "التخطيط حتى الآن مثمر، ولدينا تصور مبدئي سيتم تنقيحه خلال الأيام المقبلة".
وأضاف المسؤول الأمريكي: "نقوم أيضا بالتخطيط مع أعضاء التحالف الآخرين الذين عبروا عن نيتهم لدعم المرحلة الانتقالية من العمليات في سوريا".
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" زعمت بتقرير أن مسؤولين أمريكيين قالوا إن الجيش الأمريكي يخطط للاحتفاظ بما يقرب من 1000 جندي في سوريا، وأن ذلك يعتبر تحولا يأتي بعد ثلاثة أشهر من أمر الرئيس ترامب بالانسحاب الكامل من سوريا.
وقال البيت الأبيض، يوم الخميس 21 فبراير/شباط، إن الولايات المتحدة ستترك "مجموعة صغيرة لحفظ السلام" من 200 جندي أمريكي في سوريا لفترة من الوقت بعد انسحابها.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، في بيان مقتضب، "ستبقى مجموعة صغيرة لحفظ السلام من نحو 200 في سوريا لفترة من الوقت"، وفقا لرويترز.
كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن تنفي مزاعم بقاء ألف جندي في سوريا... والعدد لن يتجاوز 200 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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