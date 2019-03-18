10 قتلى في مواجهات قبلية جنوبي الصومال

مقديشو/ نور جيدي/ الخليج 365

قتل 10 أشخاص على الأقل، وأصيب آخرون، الاثنين، في مواجهات قبلية متواصلة، لليوم الثاني على التوالي، بإقليم "شبيلى الوسطى" جنوبي الصومال، وفق شهود عيان.

وفي تصريحات منفصلة للأناضول، قال شهود عيان إن "مواجهات عنيفة اندلعت بين مليشيات قبلية في بلدة بورطيرى، قرب مدينة عدلى بإقليم شبيلى الوسطى جنوبي الصومال".

وأوضح الشهود أن الميليشيات استخدمت أسلحة خفيفة وثقيلة، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص، معظمهم من أفراد الميليشيات (دون تحديد حصيلة القتلى لكل جانب)، فيما أصيب 7 آخرون بجروح، بينهم مدنيون.

ووفق المصادر نفسها، لا تزال المواجهات مستمرة وذلك حتى الساعة (9.22 ت. غ).

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من جانبهم، أشار عدد من سكان البلدة إلى أن محاولة السيطرة على مناطق رعوية وزراعية في البلدة وراء هذه الاشتباكات التي دخلت يومها الثاني على التوالي.



الحكومة الصومالية، من جهتها، دعت المليشيات القبلية إلى وقف الاشتباكات، حقنا على دماء المدنيين الذين بدؤوا بالنزوح خوفا على حياتهم.



وتتبع بلدة بورطيري إداريا، لولاية هيرشبيلى، حيث تقع على بعد 180 كيلومتر شمالي العاصمة مقديشو.



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