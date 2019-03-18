مصرتعلن وجود 11 من رعاياها بين مصابي مذبحة المسجدين بنيوزيلندا

القاهرة/ الخليج 365-

أعلنت القاهرة، الاثنين، وجود 11 من رعاياها بين مصابي مذبحة المسجدين بنيوزيلندا، الجمعة، وأسفرت عن مقتل 50 شخصا ومثلهم من الجرحى، بجانب إيفاد وزيرة لزيارة المصابين.

وقالت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم، في بيان نقلته وسائل إعلام محلية، إن وزيرتها نبيلة مكرم، تتوجه مساء غد الثلاثاء إلى نيوزيلندا، لزيارة المصابين.

وكشفت الوزارة أن عدد المصابين المصريين بحادث المسجدين 11.

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وسبق أن أعلنت الوزارة، السبت، في بيان مقتل 4 مصريين في المذبحة، وفتح النائب العام، نبيل صادق، تحقيقا في الواقعة.

ويقدر عدد الجالية المصرية في نيوزيلندا بـ 1200، وفق تصريح سابق للوزيرة نبيلة مكرم لصحيفة محلية.

والجمعة، شهدت مدينة كرايست تشيرتش، هجوما إرهابيا بالأسلحة النارية والمتفجرات استهدف مسجدي "النور" و"لينوود"؛ أثناء الصلاة، ما خلف 50 قتيلا ومثلهم من الجرحى ، حسب أحدث البيانات الرسمية، فيما تمكنت السلطات من توقيف المنفّذ، الأسترالي "بيرنتون تارانت".

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