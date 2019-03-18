تورط 170رجلاً وامرأة في قضايا بسبب السب عبر تطبيقات التواصل

صحيفة الخليج الالكترونية

ذكرت مصادر أن نحو 170 رجلاً وامرأة يواجهون تهماً بارتكاب جرائم سب وقذف عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي في أكثر من 75 بلاغاً ودعوى قضائية بجدة، رفعت خلال 3 أشهر فقط.

وقالت المصادر، وفقاً لـ”عكاظ”، إن هناك قضايا جرى البت فيها وصدرت أحكام حيالها، أبرزها أحكام بجلد سيدة 10 جلدات لثبوت سبها سيدة أخرى، وجلد امرأتين تبادلتا السب والقذف، وجلد زوج شتم مطلقته، وجلد آخر 40 جلدة لسبه مطلقته عبر رسائل عدة.

ولفتت إلى أن المحاكم نظرت كذلك دعاوى نشر مقاطع مخلة عبر “واتس آب” وابتزاز واختراق لتطبيقي “سناب شات” و”إنستجرام”.