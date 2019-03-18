حصيلة ضحايا الفيضانات في #إندونيسيا ترتفع إلى 73قتيلاً

الخليج - واس

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي ضربت إقليم بابوا الواقع أقصى شرقي إندونيسيا إلى 73 قتيلاً.

و قال مسؤولون بإدارة الكوارث في إندونيسيا إن الفيضانات تسببت أيضًا في إصابة أكثر من 74 شخصًا و فقدان نحو 60 آخرين كما أدت إلى تشريد أكثر من أربعة آلاف شخص، كما أدت الفيضانات و الانهيارات الأرضية إلى إتلاف جسرين و أكثر من 100 منزل فضلاً عن إغلاق الطرق و انقطاع إمدادات الكهرباء عن مناطق عديدة.

وتكافح فرق الإغاثة للوصول إلى المناطق النائية من الإقليم وهناك مخاوف من زيادة ارتفاع حصيلة الضحايا، فيما تستمر عمليات البحث عن الضحايا في بلدة سينتاني التي تعد الأكثر تضررًا حيث سقط فيها 51 قتيلاً على الأقل حتى الآن.

يذكر أن الفيضانات ضربت إقليم بابوا عقب أمطار غزيرة انهالت بغزارة أمس السبت تسببت أيضًا في انهيارات أرضية شديدة جرفت العديد من المنازل و المباني الأخرى و السكان.