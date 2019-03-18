مواطن ينتحل صفة رجل أمن ويسلب وافد هندي بالكويت

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صحيفة الخليج الالكترونية
ألقت الجهات الأمنية في الكويت القبض على مواطن سعودي انتحل صفة رجل أمن، وسلب متعلقات هندي وهاتفه الذكي بعد تقييده بحبل والاعتداء عليه بالضرب.
وأوضحت وسائل إعلام كويتية أن وافداً هندياً تقدم ببلاغ يفيد بتعرضه للضرب والسرقة على يد شخص مجهول، ولاذ بالفرار إلى جهة غير معلومة، وسُجّلت قضية انتحال صفة وسلب بالقوة وأحيلت إلى رجال المباحث.
وبعد البحث والتحري، حددت المباحث هوية المتورط في القضية، واتضح أنه سعودي، حيث تم نصب كمين له في إحدى المناطق.
وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وتم اقتياده إلى مقر الإدارة العامة للمباحث الجنائية.
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