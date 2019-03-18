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الخليج - واس
غمرت المياه مناطق واسعة من ولاية نبراسكا والسهول الوسطى في الولايات المتحدة الأمريكية بعد عاصفة عاتية تسببت في فيضانات تاريخية على طول نهري ميزوري وبلات، وتسببت في وفاة شخصين وتدمير منازل.
وتوقعت هيئة الطقس الوطنية استمرار الفيضانات حتى الغد، في نبراسكا وفي جنوب ووسط غرب أيوا، لا سيما على طول نهر ميزوري.
وأكد المتحدث باسم وكالة إدارة الطوارئ في نبراسكا مايك وايت أن الفيضانات منتشرة على نطاق واسع في الثلث الشرقي من الولاية، مشيرًأ إلى أن شخصين لقيا حتفهما في الولاية هذا الأسبوع بسبب الفيضانات.
كانت هذه تفاصيل خبر تسببت في وفاة شخصين وتدمير منازل.. ولاية نبراسكا الأمريكية تشهد فيضانات تاريخية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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