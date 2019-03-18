الان تتابع عقار جديد يحد من خطورة الكوليسترول وانسداد الأوعية الدموية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

كشفت دراسة طبية جديدة عن فوائد لعقار جديد، يحتوي على حمض البيمبيدويك، قد يساهم في الحد من خطورة الكوليسترول الضار وأمراض انسداد الأوعية الدموية والنوبات القلبية.

وبحسب الدراسة فإن العقار الجديد يقلل من نسبة الكوليسترول في دم الأشخاص الذين يعانون من استمرار ارتفاعه رغم تناولهم أدوية أخرى مثل الستاتين.

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ويشير العلماء إلى أن العلاج الجديد قد يكون بديلا لعقاقير الستاتين، خاصة للأشخاص الذين يعانون من الأثار الجانبية لهذه العقاقير.

ونُشر البحث في مجلة نيو إنغلاند الطبية. ويقول الباحثون إنهم طلبوا من هيئات الرقابة على الأدوية في بريطانيا والولايات المتحدة الاهتمام بالموافقة على تداول أقراض حمض البيمبيدويك.

ويعمل الدواء الجديد على إيقاف إنزيم رئيسي في الجسم، يقوم بإنتاج الكوليسترول. ويقول البروفيسور سير نيلش ساماني، من مؤسسة القلب البريطانية الخيرية: “يشير البحث إلى أن حمض البيمبيدويك يمكنه الحد من مخاطر النوبات القلبية والسكتات الدماغية دون آثار جانبية كبيرة”.

شملت الدراسة أكثر من 1000 شخص يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية أو زيادة الكوليسترول الوراثي، والذين يتناولون بالفعل أدوية خفض الكوليسترول الستاتين بصورة أساسية.