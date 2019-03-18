رمضان قرني: العلاقة بين مصر والسودان لها طبيعة خاصة

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قال رمضان قرني، مدير تحرير مجلة آفاق أفريقية بالهيئة العامة للاستعلامات، إن العلاقات المصرية السودانية تتميز بالخصوصية والتقارب الشديد.

وأضاف «قرني» في حوار لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبد الحميد على قناة «TeN» أن «هناك 25 قمة مصرية سودانية خلال 5 سنوات، وهذا رقم فريد في العلاقة بين البلدين، ومصر والسودان بلد وبلد مكرر».

وتابع أن «العلاقات بين البلدين تاريخية وثقافية، ونحن ننظر إلى السودان بأنها بوابة أفريقيا، ونجاح مصر في علاقتها مع الخرطوم يعود بالإيجاب على علاقاتها مع أفريقيا كلها»، مشيرًا إلى أن «العلاقة بين مصر والسودان لها طبيعة خاصة على المستويين الشعبي والرسمي».