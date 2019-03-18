عمرو أديب: تظاهرات الفلسطينيين في غزة ضد حماس "ربيع عربي"

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

قال الإعلامي عمرو أديب، إن التظاهرات التي يشهدها قطاع غزة، تستدعي الكثير من التأمل، مضيفًا: "هذا ربيع عربي، الكيل فاض بالفلسطينيين".

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "MBC مصر"، أنه لأول مرة في العالم، تهاجم حركة مقاومة شعبها، مشيرًا إلى أن الفلسطينيين على اختلاف قطاعاتهم يعانون من غلاء المعيشة.

وتابع: "لأول مرة بنشوف حركة مقاومة بتضرب أهلها، وقبضوا على المواطنين من البيوت، وهو شيء لا نتوقعه أبدًا من قيادات المقاومة".