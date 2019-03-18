دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي بعد تسريبها.. شاهد أول صور لهاتف جوجل الجديد

سرب موقع موقع "سي نت" التقني المتخصص، أول صورة لهاتف جوجل الذكي الجديد، والذي أطلقت عليه أسم "بيكسل" لعام 2019.

مواصفات مميزة.. جوجل تكشف عن النسخة التجريبية لأندرويد Q alqiyady 1 مواصفات مميزة.. جوجل تكشف عن النسخة التجريبية لأندرويد Q

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وقدمت الشركة شكلًا تقليديًا وهذه هي المفاجأة التى صدمت منتظري الهاتف الجديد، حيث لا يحتوى الهاتف الجديد على أي تغييرات كبرى يمكن ذكرها.

سربت مواقع تقنية أول لقطات لهاتف جوجل الجديد المنتظر alqiyady 1 سربت مواقع تقنية أول لقطات لهاتف جوجل الجديد المنتظر

سربت مواقع تقنية أول لقطات لهاتف جوجل الجديد المنتظر

والذي كانت مفاجأته لمنتظريه أنه تقليدي مثل النسخ التى سبقته alqiyady 1 والذي كانت مفاجأته لمنتظريه أنه تقليدي مثل النسخ التى سبقته

والذي كانت مفاجأته لمنتظريه أنه تقليدي مثل النسخ التى سبقته

ولكن لأول مرة تعتمد الشركة هاتف بكاميرا خلفية مزدوجة alqiyady 1 ولكن لأول مرة تعتمد الشركة هاتف بكاميرا خلفية مزدوجة

ولكن لأول مرة تعتمد الشركة هاتف بكاميرا خلفية مزدوجة

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ليس فيسبوك وانستغرام فقط.. مستخدموا جوجل يعانون من هذا العطل أيضًا alqiyady 1 ليس فيسبوك وانستغرام فقط.. مستخدموا جوجل يعانون من هذا العطل أيضًا

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وبحسب اللقطة المسربة، فإن هاتف جوجل بيكسل 4 إكس إل، سوف يكون بتصميم أنحف من النسخ السابقة، بالإضافة إلى أن الشركة دعمته بـ ثقب في الزاوية العليا اليمني، حيث الكاميرا الأمامية المزدوجة ومستشعراف الهاتف.

صورة: هكذا احتفلت جوجل بالذكرى الـ 30 لـ alqiyady 1 صورة: هكذا احتفلت جوجل بالذكرى الـ 30 لـ

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ولأول مرة تعتمد الشركة هاتف بكاميرا خلفية مزدوجة، وسوف تمد جهازها ببصمة إصبح مدمجًا في الشاشة، التي ستأتي بدقة "كواد إتس دي +".

صور: 10 أماكن لا يُظهرها alqiyady 1 صور: 10 أماكن لا يُظهرها

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وحول معالج الهاتف الجديد، فمن المتوقع أن يأتي بمعالج قوي من نوع كوالكوم "سنابدراغون 855" وذاكرة وصول عشوائي سعتها 6 جيجابايت. المزيد:

صور: 10 أماكن لا يُظهرها "Google Maps جوجل مابس"

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